"Nous sommes trop lents ! " Cette nuit, Macron a appelé à une relance européenne plus forte et plus rapide

Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi que l'Europe devra "améliorer" et "compléter" sa réponse économique et budgétaire à la crise du Covid-19 afin que la relance soit "plus vigoureuse" et ne diverge pas trop de celle des Etats-Unis.

"C'est un des enseignements de la crise pour l'Europe comme pour la France: il nous faut simplifier drastiquement nos réponses. Nous sommes trop lents, nous sommes trop complexes, nous sommes trop engoncés dans nos propres bureaucraties", a ajouté le chef d'Etat devant la presse à l'issue du sommet européen qui s'est tenu en visioconférence.

Résumant les discussions entre les 26 autres dirigeants de l'UE, Emmanuel Macron a souligné que la sortie de la crise passait "par un maintien des mesures de soutien budgétaire aussi longtemps que durera la crise sanitaire et la mise en oeuvre rapide du plan de relance européen" de 750 milliards d'euros qui avait été adopté en juillet.

Avec cet engagement "extrêmement fort", l'UE "a apporté une réponse à la hauteur" à la suite de la première vague de l'épidémie du printemps 2020. Mais, suite aux 2e et 3e vague (...), il nous faudra sans doute compléter cette réponse", a-t-il ajouté.

"La force de la réponse américaine et du plan annoncé il y a quelques jours par le président Biden et son Congrès nous placent face à une responsabilité historique", a estimé le chef de l'Etat, en faisant allusion à la décision d'injecter 1.900 milliards de dollars dans l'économie américaine.

Sur la base des projections, "on voit bien que les États-Unis vont retrouver à peu près mi-2021 le niveau absolu qui était le leur avant la crise et surtout vont très rapidement retrouver la trajectoire qui était la leur", a-t-il souligné. Alors que l'UE ne retrouvera ce niveau "qu'au printemps-été 2022", soit "un décalage de trajectoire qui est préoccupant parce que c'est une perte de croissance potentielle", selon lui.

"Cela suppose une réponse sans doute plus vigoureuse et je pense que c'est cette discussion qu'il nous faut avoir entre Européens", a-t-il conclu, en appelant à "investir encore plus vite et plus fort sur nos priorités sectorielles".

Le chef de l'Etat veut ainsi "lancer le débat et "planter une graine" sur ce sujet qu'il n'a pas encore abordé avec ses homologues, selon une source diplomatique française.