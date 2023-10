Royaume-Uni : scrutées par les agences de notation, les finances publiques meilleures que prévu

Bonne nouvelle pour le parti conservateur au pouvoir, à quelques semaines de la présentation du budget d'automne. Les finances publiques du Royaume-Uni se sont affichées sous un meilleur jour que prévu en septembre, selon des données publiées ce vendredi 20 octobre, par l'Office national des statistiques (ONS) du pays.

Dans le détail, les intérêts sur la dette du gouvernement central s'élevaient à 700 millions de livres en septembre, « soit 7,2 milliards de livres de moins » qu'un an plus tôt, a annoncé l'ONS dans son rapport mensuel. C'est aussi le troisième niveau le plus bas « jamais enregistré depuis le début des relevés mensuels en 1997 ».

Il s'explique « en grande partie à cause des récents mouvements de l'inflation mensuelle » (certains bons du gouvernement sont indexés sur un indice des prix de détail), indique l'institut statistique. L'inflation, qui a globalement baissé ces derniers mois, a toutefois interrompu son recul en septembre au Royaume-Uni, à 6,7% sur un an. De facto, elle reste la plus élevée des pays riches du G7.

Une dette scrutée par les agences de notation

L'emprunt du secteur public a atteint le mois dernier 14,3 milliards de livres, 1,6 milliard de livres de moins qu'un an plus tôt, selon l'ONS. Pour les six premiers mois de l'exercice fiscal britannique, qui commence en avril, le Royaume-Uni a emprunté 81,7 milliards, nettement moins que les 101,5 milliards qui avaient été projetés par l'organisme public de prévision budgétaire OBR.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour Londres. Et pour cause, la dette du Royaume-Uni sera scrutée de près ce vendredi par les agences de notation Moody's et Standard & Poor's (S&P). Ces chiffres sont aussi bienvenus pour le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt, qui doit présenter le budget d'automne le mois prochain au Parlement.

S'il a exclu des baisses d'impôts dans l'immédiat, résistant à la pression de ses propres rangs, le chancelier de l'Échiquier pourrait « disposer d'une certaine marge de manœuvre pour réduire les impôts et/ou augmenter les dépenses » dans la présentation budgétaire suivante, prévue en mars, avance Ashley Webb, de Capital Economics.

Une bonne nouvelle à nuancer

Mais attention, si les finances publiques sont meilleures que les prévisions, cette bonne nouvelle « de court terme devrait être complètement inversée à moyen terme à cause d'une croissance plus faible, d'une inflation plus persistante » et d'un contexte de taux d'intérêts élevés, prévient Michal Stelmach économiste de KPMG.

Autre signe des pressions sur une économie britannique qui n'a pas écarté le risque d'une récession, selon les économistes, les ventes au détail en volume ont reculé de 0,9% le mois dernier, alors que « les pressions du coût de la vie » pèsent sur le budget des consommateurs, selon d'autres données publiées vendredi par l'ONS.

Le parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni a subi ce vendredi une sévère défaite lors de deux élections partielles face au parti travailliste. Un résultat de mauvais augure pour le Premier ministre, Rishi Sunak, en vue des élections attendues l'année prochaine. Pour le chef du parti travailliste Keir Starmer, qui espère entrer à Downing Street, ce résultat « redessine la carte politique ». « Gagner dans ces deux bastions travaillistes montre que les gens veulent largement le changement et qu'ils sont prêts à accorder leur confiance à notre parti travailliste, qui a changé, pour y parvenir », a-t-il réagi.

Dans ces deux circonscriptions comme dans tout le pays, les électeurs « veulent un gouvernement travailliste déterminé à tenir ses promesses (...) avec un véritable projet pour reconstruire notre pays », a-t-il poursuivi, promettant que le Labour « rendrait » au Royaume-Uni « son avenir ». Dans les sondages, le parti travailliste à l'heure actuelle dispose d'une large avance en vue des élections attendues dans tout le Royaume-Uni l'année prochaine.

