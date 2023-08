Russie : hausse surprise de 4,9% du PIB au deuxième trimestre

L'économie russe se relèverait-elle alors même que le conflit russo-ukrainien s'enlise? C'est ce que laisse penser, à première vue, le chiffre du produit intérieur brut (PIB) russe qui montre une progression de 4,9% au deuxième trimestre de 2023 sur un an, selon une évaluation primaire de l'Agence russe des statistiques (Rosstat). Dans son communiqué, Rosstat n'a cependant pas détaillé vendredi l'évolution trimestrielle par secteur.

Lire aussiRussie-Chine: des liaisons avant tout stratégiques

Si ce chiffre étonne, c'est parce qu'il s'agit de la première hausse enregistrée depuis les trois premiers mois de 2022. Depuis l'invasion de son voisin, en février 2022, la Russie avait enchaîné quatre trimestres de contraction du PIB, s'établissant notamment de janvier à mars 2023 à -1,9%, toujours selon Rosstat.

Une croissance trompeuse

Il faut tout de même rappeler que la croissance affichée au deuxième trimestre, qui était attendue par les experts, est surtout à mettre en comparaison avec la même période de l'an passé, marquée par une pluie de sanctions internationales prises en réponse à l'offensive russe, qui avait fait vaciller l'économie russe (-4,5% entre avril et juin 2022).

Malgré cette hausse trimestrielle de 4,9% -dû à un effet de base très favorable- la Russie n'a toujours pas retrouvé le niveau de production d'avant le conflit en Ukraine.

Retour de l'inflation et hausse des taux

En Russie, le second trimestre 2023 a surtout été marqué par le retour de l'inflation, lié à l'affaiblissement continu du rouble, sur fond de baisse importante des revenus liés à la vente d'hydrocarbures.

Face à cette situation qui s'est prolongée ces dernières semaines, la Banque centrale russe (BCR) a d'ailleurs été poussé à relever son taux directeur à 8,5% — le moyen le plus évident pour lutter contre la hausse des prix — et elle a suspendu depuis jeudi et ce, jusqu'à la fin de l'année, ses achats de devises étrangères sur le marché national des changes.

Lire aussiLe rouble numérique, le joker de Poutine pour contourner les sanctions occidentales

Car l'une des principales victimes russes de la guerre est bien le rouble. Après avoir brutalement chuté au moment de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe en février 2022, le rouble avait repris des couleurs en fin d'année dernière, soutenu par la politique protectionniste du Kremlin. Mais des facteurs extérieurs mettent la pression sur la monnaie russe, qui continue de se déprécier. Vendredi, il fallait 108 roubles pour avoir 1 euro et 99 pour un dollar. De quoi inquiéter de nombreux Russes quant à leur niveau de vie, déjà miné par une inflation très élevée l'an passé.

Aussi, sous l'effet des sanctions, les revenus issus de la vente du gaz et du pétrole — principale source de rentrées budgétaires— ont plongé de 41,4% entre janvier et juillet, selon les chiffres du ministère russe des Finances, faisant craindre un dépassement du déficit fédéral ciblé cette année à 2% du PIB. Le chômage, à un niveau très faible de 3,1% en juin, reflète, lui, une contraction de la force de travail liée aux conséquences de l'intervention militaire en Ukraine, qui se sont superposées à une crise démographique, phénomène durable depuis la fin des années 1990.

(Avec AFP)