La Russie annonce avoir abattu un drone qui visait Moscou déjà la cible de plusieurs attaques similaires

Un drone visant Moscou a été abattu par les forces de défense aérienne dimanche, a annoncé le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine. « Aujourd'hui, vers 11h00 (10h00, heure de France), un drone a tenté une percée vers Moscou. Il a été détruit à son approche par les forces de défense aérienne », a-t-il affirmé sur Telegram. Le ministère russe de la Défense a précisé que le drone avait été détruit au-dessus du district de Podolski, dans la région de Moscou, sans faire de victime ni de dégâts. Les restrictions mises en place à l'aéroport international de Vnukovo, l'un des aéroports de Moscou, ont été levées, a annoncé l'agence d'Etat RIA Novosti.

Selon les autorités, Moscou, qui a été longtemps épargné dans la guerre avec l'Ukraine, a subi cette semaine plusieurs attaques de drones, dont une ayant endommagé un bâtiment de bureaux dans le principal quartier d'affaires, visé deux fois en quelques jours. Le Kremlin avait annoncé lundi que « toutes les mesures (avaient) été prises pour défendre les infrastructures civiles » contre les attaques ukrainiennes.

La Russie accuse des drones ukrainiens

Le 30 juillet dernier, l'agence de presse TASS, citant les autorités, avait indiqué que des drones ukrainiens avaient attaqué Moscou aux premières heures du jour, faisant un blessé, endommageant des bâtiments et conduisant à l'interruption des vols à l'aéroport de Vnoukovo. Ce dernier avait alors été fermé, selon l'agence qui avait précisé qu'un drone ukrainien avait été détruit dans les airs au-dessus du district d'Odintsovo et deux autres s'étaient écrasés à Moscou. Le ministère russe de la Défense avait dénoncé une « tentative d'attaque terroriste ».

Dans le même temps, « seize drones ukrainiens ont été détruits par la défense anti-aérienne » en Crimée, annexée par la Russie en 2014, avait ajouté le ministère russe de la Défense dans un communiqué, ajoutant que « neuf autres drones ukrainiens [avaient] été neutralisés par des moyens de guerre électronique et [s'étaient] écrasés dans la mer Noire », précisant que l'attaque n'avait pas fait de victimes.

Plus tôt en juillet, la Russie avait affirmé avoir abattu cinq drones ukrainiens qui avaient déjà perturbé le fonctionnement de l'aéroport Vnoukovo. En mai, le Kremlin avait été directement visé, selon les autorités.

La Russie augmente ses dépenses militaires qui représenteront un tiers du budget de l'Etat en 2023 La Russie a doublé son objectif de dépenses de défense, à plus de 90 milliards d'euros pour 2023, selon un document du gouvernement examiné par Reuters. Les dépenses militaires représenteront cette année un tiers de toutes les dépenses publiques. D'ores et déjà, le pays a dépensé, sur le premier semestre, 12% de plus pour la défense que ce qu'il avait initialement prévu de dépenser sur l'ensemble de l'année, le surcoût atteignant 600 milliards de roubles (5,80 milliards d'euros) sur 4.980 milliards de roubles prévus. Le document fournit ainsi une nouvelle estimation des dépenses annuelles de défense, qui atteindraient désormais 9.700 milliards de roubles, soit un tiers des dépenses budgétaires totales prévues pour 2023, qui s'élèvent à 29.050 milliards de roubles. Il s'agirait de la part la plus élevée depuis au moins la dernière décennie.

