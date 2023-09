Russie  : les dépenses militaires s'envolent en 2024, une explosion « nécessaire » à cause de « la guerre » en Ukraine

La somme allouée pour la Défense va représenter environ 30% des dépenses fédérales totales en 2024 et 6% du PIB. Une première dans l'histoire moderne de la Russie. Selon un document du ministère des Finances publié ce jeudi 28 septembre, et consulté par l'AFP, les dépenses militaires vont en effet augmenter de 68% en 2024 par rapport à l'année précédente. Elles vont ainsi atteindre 10.800 milliards de roubles (106 milliards d'euros au taux du jour). Le budget alloué à la sécurité intérieure va, lui, passer à 3.400 milliards d'euros (33 milliards d'euros), représentant près de 10% des dépenses fédérales annuelles.

« L'intégration des nouvelles régions » ukrainiennes

Les priorités de ce budget sont claires : « le renforcement de la capacité de Défense du pays » et « l'intégration des nouvelles régions » ukrainiennes, dont Moscou revendique l'annexion, mais aussi « l'aide sociale aux catégories de citoyens les plus vulnérables », à quelques mois de l'élection présidentielle prévue au printemps 2024.

A l'inverse, les dépenses combinées en matière d'éducation, de santé et de protection de l'environnement représenteront à peine un tiers du budget de la Défense, selon les chiffres du ministère des Finances. Au total, les dépenses fédérales vont passer à 36.661 milliards de roubles (359 milliards d'euros), un bond spectaculaire de plus de 20% par rapport à 2023.

Une explosion des dépenses de Défense « nécessaire » à cause de « la guerre » menée contre Moscou, a justifié jeudi le Kremlin, actant ainsi s'attendre à un conflit long en Ukraine.

« Il est évident qu'une telle augmentation est nécessaire, absolument nécessaire, parce que nous sommes dans un état de guerre hybride », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Je veux parler de la guerre hybride qui est menée contre nous. Et cela nécessite des dépenses élevées », a-t-il fait valoir.

La question du financement reste entière

Le gouvernement n'a toutefois que peu expliqué comment il allait financer cette hausse conséquente, au moment même où, selon le Premier ministre Mikhaïl Michoustine vendredi dernier, les recettes issues de la vente des hydrocarbures seront en large baisse et représenteront en 2024 « un tiers du (budget) pour l'année prochaine », contre près de la moitié avant l'offensive en Ukraine.

Autrefois ce secteur tirait la croissance russe, mais les hydrocarbures voient leur part diminuer sous le poids des sanctions internationales et de la détermination des Européens à sortir de leur dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou.

Signe, enfin, que le gouvernement s'attend à des prochains mois délicats pour l'économie nationale, il a dit avoir fait ses prévisions pour le budget avec l'hypothèse d'un dollar valant autour de 90 roubles, tablant ainsi sur l'affaiblissement de la devise nationale à moyen terme. Le projet de loi budgétaire pour 2024-2026 doit arriver vendredi à la Douma, la chambre basse du Parlement russe.

Zelensky réclame plus de systèmes de défense antiaérienne

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé jeudi auprès du secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg à Kiev plus de systèmes de défense antiaérienne pour contrer les « attaques russes sur les infrastructures » énergétiques du pays attendues en hiver. « Nous devons traverser cet hiver ensemble, pour protéger nos infrastructures énergétiques et la vie de nos concitoyens ».

L'économie russe devrait être en croissance de 1,5% cette année La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) estime que l'économie russe sera en croissance de 1,5% cette année alors qu'une précédente prévision anticipait une contraction d'ampleur équivalente, le pays s'étant montré plus résilient qu'anticipé aux sanctions occidentales. Les revenus de Moscou ont été soutenus, plus qu'anticipé, « par la hausse des prix du pétrole et par la capacité de la Russie à compenser l'impact du plafond (du prix du baril imposé par les Occidentaux, ndlr) en exportant vers de nouveaux marchés », en majorité en Chine et en Inde, a indiqué la Berd mercredi en marge d'un rapport de prévisions. En outre, « l'activité est restée robuste - en particulier la consommation des ménages et les dépenses publiques liées au conflit en cours - et les chiffres du PIB du deuxième trimestre ont été étonnamment élevés », selon la Berd, qui dit toutefois prévoir un ralentissement par la suite.

(Avec AFP)