Le rouble s'affaiblit, la Russie contrainte de rehausser une nouvelle fois son taux directeur

[Article publié le vendredi 15 septembre à 13H31 et mis à jour à 14H04] La Banque centrale russe (BCR) a annoncé ce vendredi 15 septembre relever son taux directeur de 12% à 13%. Il s'agit de la troisième hausse consécutive en moins de deux mois. Elle vise à la fois à contrer l'inflation et l'affaiblissement du rouble.

Face à « une pression inflationniste dans l'économie russe (qui) reste élevée » et « l'affaiblissement du rouble cet été », « un resserrement monétaire supplémentaire est nécessaire », a expliqué la BCR dans un communiqué. Ainsi, « le conseil d'administration de la BCR a décidé d'augmenter le taux directeur de 100 points de base pour le porter à 13% », a indiqué l'institution monétaire.

Vendredi, il fallait débourser 96,5 roubles pour obtenir un dollar et 102,8 pour un euro. Dans ces conditions, « le retour de l'inflation à l'objectif et sa stabilisation à près de 4% impliquent également une période prolongée de maintien de conditions monétaires strictes dans l'économie », a affirmé ce vendredi la Banque centrale russe.

Lire aussiLe rouble au plus bas face au dollar et à l'euro depuis mars 2022

Autre signe que la situation est jugée délicate par la BCR, elle est intervenue jeudi sur le marché des changes pour soutenir le rouble, en multipliant par dix ses ventes de devises quotidiennes, et ce jusqu'au 22 septembre.

Pas« de difficultés absolument insurmontables »

Depuis plusieurs semaines, la chute libre du rouble s'est inexorablement accompagnée d'un retour de l'inflation (+5,15% en août). Or, la hausse des prix à la consommation s'ajoute au coût croissant du conflit ukrainien, faisant craindre à de nombreux Russes pour leur niveau de vie.

Le 12 septembre dernier, Vladimir Poutine avait pourtant déclaré ne pas voir de « problèmes insurmontables » dans l'affaiblissement du rouble depuis des semaines face au dollar et à l'euro, malgré les efforts de la Banque centrale russe. « Dans l'ensemble, je ne pense pas qu'il y ait de problèmes ou de difficultés absolument insurmontables », avait déclaré le patron du Kremlin, lors de la session plénière du Forum économique oriental qui s'est tenu à Vladivostok (Extrême-Orient russe).

L'affaiblissement du rouble début août avait pourtant poussé la Banque centrale russe à rehausser en urgence son taux directeur de 8,5% à 12% -- après un précédent relèvement le 21 juillet (de 7,5% à 8,5%) -- un moyen de lutter contre l'inflation et la volatilité de la monnaie nationale. À ce moment-là, il fallait en effet débourser 100 roubles pour obtenir un dollar et 109 pour un euro, des taux de change plus observés depuis le tout début de l'offensive russe en Ukraine et la cascade des premières sanctions au premier trimestre 2022 qui avaient touché l'économie russe.

Une des causes principales de la chute de la monnaie nationale est, en effet, l'état du commerce extérieur. La Russie souffre notamment de la baisse considérable des revenus liés à la vente de ses hydrocarbures, sous l'effet de la détermination des Européens à sortir de leur dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou.

Lire aussiPétrole : la croissance de la demande mondiale va ralentir en 2024

Les patrons russes opposés à la hausse des taux

L'annonce de la BCR vendredi risque toutefois de ne pas satisfaire tous les grands patrons russes. Ces derniers jours, le PDG de la première banque nationale Sberbank, German Gref, et Andreï Kostine, le patron de sa rivale VTB, s'étaient, en effet, dit en faveur du maintien du taux directeur à 12%. Selon lui, « les mesures prises par la BCR pour maintenir la stabilité financière affecteront forcément la croissance économique, toutes les entreprises le ressentiront, et les banques aussi » du fait du coût accru du crédit et donc des investissements, avait-il averti en début de semaine en marge d'un forum économique à Vladivostok.

Obliger les gros exportateurs rapatrier et convertir leurs devises en rouble

Ces derniers mois, un bras de fer s'est aussi installé entre la BCR, avec à sa tête Elvira Nabioullina, selon qui il ne faut pas intervenir plus que nécessaire dans l'économie nationale au risque de l'affaiblir, et le ministère des Finances, dirigé par Anton Silouanov, partisan d'un contrôle plus fort des mouvements de capitaux dans le pays. Mi-août, après le relèvement du taux directeur, les deux dirigeants avaient eu une réunion avec Vladimir Poutine, actant un statu quo temporaire en attendant de voir l'évolution des indicateurs.

Un mois plus tard, la BCR a donc été forcée de trancher et les autorités pourraient même décider d'agir au-delà de la seule variation du taux directeur. Le ministère des Finances pousse en effet pour réintroduire une obligation pour les gros exportateurs russes de rapatrier et convertir en rouble leurs devises issues de leurs recettes à l'étranger, les forçant à ne plus les stocker hors de Russie malgré les sanctions, de façon à ce que ces revenus intègrent l'économie russe et soutiennent le rouble.

Mardi dernier, Vladimir Poutine, a d'ailleurs estimé que la situation difficile que connaît la Russie était aussi liée « au non-retour d'une partie des recettes en devises de nos plus grands exportateurs ». Et « les importations arrivent sur notre marché dans des volumes de plus en plus importants » par rapport à 2022, a ajouté le dirigeant, « ce qui signifie que les devises étrangères sont de plus en plus demandées », affaiblissant automatiquement le rouble.

Lire aussiUkraine : des fortunes russes continuent de déposer leur argent sur des comptes en Suisse

La solution prônée par le ministère des Finances avait déjà été mise en place début 2022 pour tenter de limiter les effets des lourdes sanctions internationales, avant de progressivement le faire disparaître, satisfaite des indicateurs macro-économiques.

Au niveau national, les autorités s'inquiètent également de l'émergence d'une bulle spéculative entraînée par un trop gros volume de crédits, alimentant aussi la hausse des prix. Vladimir Poutine avait ainsi appelé les autorités à « atténuer ces risques » face à « une croissance rapide des prêts à la consommation ».

(Avec AFP)