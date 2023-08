Russie : les dépenses militaires s'envolent, pour peser un tiers du budget de l'Etat

Sur les six premiers mois de l'année 2023, les dépenses budgétaires ont augmenté de 2.440 milliards de roubles (23 milliards d'euros) par rapport à la même période de 2022. Selon le document consulté par l'agence Reuters, 97,1% de cette somme supplémentaire a été consacrée au secteur de la défense. Sur l'ensemble de l'année, le poids du budget de la défense atteindra ainsi des niveaux jamais connus depuis dix ans. En contrepartie, le financement des écoles, des hôpitaux et des routes a déjà été réduit, et d'autres domaines pourraient subir des coupes.