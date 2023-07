Russie : la dégringolade du rouble se poursuit... et n'est pas prête de s'arrêter

Malgré tous les efforts de l'administration Poutine pour maintenir la solidité du rouble depuis l'invasion de l'Ukraine, la dépréciation de la monnaie russe semble inexorable. « Depuis la mi-2022, le rouble connaît une dépréciation régulière : en un an il a perdu 38 % face au dollar, et 17 % depuis février 2022 (avant le déclenchement de la guerre) », a constaté le cabinet d'études Asterès. Une faiblesse qui a notamment éclaté au grand jour lors du coup d'Etat avorté du chef de la division Wagner le 23 juin. Face à la menace d'une nouvelle instabilité politique, les épargnants russes ont « probablement accéléré les sorties (pourtant contrôlées) de capitaux », note encore le cabinet.

Aujourd'hui, un euro vaut désormais près de 100 roubles, soit le niveau le plus bas depuis 15 mois pour la devise russe. Si la banque centrale russe était parvenue à faire remonter le rouble après l'invasion de l'Ukraine (à 60 roubles pour un euro), elle ne semble plus maîtriser son cours. Face au dollar, il a perdu plus de 37% de sa valeur depuis un an.

Or, la politique monétaire de la Russie est devenue centrale, et pour cause : « Durant ces 15 années, les revenus pétroliers de la Russie ont été multipliés par... 10 ! Beaucoup plus de recettes, donc beaucoup plus de capacité d'importer. Le cours du rouble et son corollaire la politique monétaire ont donc pris une réelle importance dans la politique économique russe », soulignait déjà, deux ans avant le conflit, l'expert Gérard Vespierre, président de Strategic Conseils.

Pour cette raison, le Kremlin s'est engagé dans une vaste économie protectionniste - puis de guerre - depuis l'invasion de la Crimée en 2014, en mettant en place divers mécanismes pour préserver sa devise. En mai 2022, Vladimir Poutine a ainsi imposé aux acheteurs européens du gaz russe - dont les livraisons se sont drastiquement réduites - un paiement en rouble. Une exigence à laquelle s'était pliée par exemple le fournisseur italien Eni en ouvrant un compte en roubles auprès de Gazprombank.

Toujours pour préserver le rouble face aux sanctions et la baisse des achats énergétiques, le Kremlin a autorisé le remboursement des dettes des particuliers et des entreprises en rouble, même si les crédits ont été contractés dans une autre devise.

« Les Russes ont joué sur leur taux d'intérêt de la banque centrale, en les augmentant jusqu'à 18%, cela a renforcé le rouble », observe Gérard Vespierre, président de Strategic Conseils. « Mais les taux d'intérêt protègent le niveau d'activité, pas la monnaie. Finalement, la décision a été prise de garder un taux faible pour protéger l'économie intérieure plutôt que la monnaie d'échange », résume-t-il.

La dépréciation du rouble est structurelle

Ce choix politique, visant à garder l'adhésion des Russes à la politique du Kremlin, est récent. « Dans un premier temps, les Russes ont eu l'intelligence de faire payer en roubles le pétrole et le gaz, il y a eu un accroissement considérable du rouble en octobre 2022. Mais depuis lors, on assiste à une dépréciation », observe Gérard Vespierre.

Trois raisons viennent expliquer cette chute durable, selon les experts. D'abord, « les sanctions internationales contraignent la Russie à vendre son pétrole (oural) avec une décote d'une vingtaine de dollars par rapport aux cours mondiaux (brent). Ainsi, le solde du compte courant (qui équivaut, en simplifiant, à la balance commerciale), qui était devenu très fortement excédentaire en 2022, a retrouvé début 2023 son niveau moyen des dernières années », note Asterès.

Ensuite, « le rebond des importations russes à l'automne 2022 (probablement lié à un contournement des sanctions internationales) a pesé sur le rouble, en accroissant, de la part de la Russie, l'offre de rouble et la demande de devises étrangères », poursuit-il.

Enfin, « les craintes d'instabilité politique poussent des Russes à placer à l'étranger leurs capitaux, en dépit des obstacles administratifs », observe le cabinet.

La pression de la décarbonation

D'ailleurs, les premières victimes collatérales de la dépréciation du rouble sont les Russes. La baisse du rouble entraîne mécaniquement une hausse de l'inflation en Russie, en renchérissant le coût des importations des nouveaux pays alliés à Moscou. Et « une baisse du rouble, si elle est perçue comme durable, peut inciter la population à changer ses roubles dans des monnaies perçues comme plus stables, entraînant une nouvelle dépréciation de la devise, et ainsi de suite dans un mouvement auto-réalisateur... », prédit le cabinet Asterès.

Les pays non alignés à la défense occidentale en Ukraine, parmi lesquels les géants chinois et indiens, peuvent-ils avoir un effet salvateur sur le rouble ? « Il n'y aura aucun choix monétaire. Ces nouveaux partenaires vont chercher à acheter au meilleur prix, ils ne vont donc pas soutenir le rouble. Ils profitent plus du brut à moindre coût. Si indirectement ils soutiennent, il y a toujours la sanction et le plafonnement des Occidentaux à 60 dollars le baril », estime Gérard Vespierre.

L'horizon semble donc plus que chaotique pour la monnaie russe. Même si, « l'arrêt des hostilités en fin d'année en Ukraine, dans le meilleur scénario, pourrait stabiliser le rouble », selon l'expert. Mais de conclure : « On ne verra pas un retour d'un commerce actif entre l'Europe et la Russie, en raison des choix liés à la décarbonation. Les grandes puissances vont se détourner du gaz et du pétrole. Le grand arbitre sera les nouvelles technologies. Et pour les pays qui reposent sur des rentes énergétiques, cela va devenir très difficile. Tandis que l'économie chinoise va ralentir, pour la Russie, ce sera un irréversible déclin, technologique, économique, et monétaire ».