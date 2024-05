Tensions entre la Chine et Taïwan : quatre navires chinois ont pénétré dans les eaux interdites autour de l'île

Les semaines passent et se ressemblent dans les eaux entourant Taïwan. D'après les gardes-côtes de l'île, quatre bateaux chinois ont navigué ce lundi au sud de l'île de Kinmen, à cinq kilomètres de la ville chinoise de Xiamen, vers 15h30 locales (07h30 GMT). Ils « sont sortis de nos eaux interdites » une heure plus tard, ont-ils précisé dans un communiqué, appelant Pékin à cesser immédiatement tout « comportement mettant en danger la sécurité maritime ».

Face à ce nouvel épisode d'intimidation, le ministre de la Défense taïwanais, Sun Li-fang, a assuré ce mardi à la presse que Taïwan allait renforcer son aide aux garde-côtes pour la surveillance et la reconnaissance de vaisseaux chinois entrant dans les eaux exclusives de l'île.

« Nous sommes globalement très bien préparés et avons une totale confiance dans notre capacité à assurer la sécurité régionale », a-t-il assuré, questionné sur la possibilité que la présence de bateaux chinois perturbe l'approvisionnement des îles taïwanaises éloignées de Taipei.

Des déploiements qui se multiplient

Ce n'est pas la première fois que les gardes-côtes taïwanais dénoncent la présence chinoise près de l'île. Pas plus tard que vendredi dernier, le ministère taïwanais de la Défense a fait état de 26 avions et cinq navires chinois détectés autour de Taïwan en l'espace de 24 heures. Ce qui s'est au préalable déjà produit ces dernières semaines, avec plus ou moins d'engins - 13 avions et sept navires chinois repérés le 26 mars, 36 avions militaires chinois la semaine précédente...

Ces déploiements se sont en fait multipliés depuis l'élection présidentielle du 13 janvier à Taïwan, remportée par Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste (PDP), vu par Pékin comme un parti « séparatiste ». En amont du scrutin, la Chine avait d'ailleurs averti qu'une telle victoire conduirait Taïwan à la « guerre » et au « déclin ». Car, comme sa prédécesseure Tsai Ing-wen, Lai Ching-te rejette les revendications de la Chine, qui considère Taïwan comme une partie de son territoire à reprendre un jour, par la force si nécessaire. Son investiture officielle est prévue le 20 mai prochain, ce qui pourrait expliquer la multiplication de ces épisodes ces derniers jours.

Tensions générales

Plus globalement, c'est dans toute la mer de Chine méridionale que la tension s'accentue ces dernières semaines. La Chine revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de cette étendue d'eau, par laquelle transitent chaque année des milliards de dollars de marchandises. En parallèle, d'autres pays riverains - comme Taïwan, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Brunei - ont des prétentions concurrentes, qui se chevauchent parfois. Mais Pékin n'en a que faire et y fait patrouiller des centaines de navires des garde-côtes et de la marine.

Et les incidents se multiplient. En février, un hors-bord chinois transportant quatre personnes s'est retourné près de Taïwan, entraînant la mort de deux d'entre eux, alors que les garde-côtes taïwanais le poursuivaient. Le mois suivant, un autre bateau chinois a chaviré dans la zone au mois, faisant encore deux morts parmi les membres de son équipage. Et la semaine dernière, les Philippines ont accusé les garde-côtes chinois d'avoir endommagé un bateau des garde-côtes philippins et un autre du bureau des pêches en tirant dessus au canon à eau près du récif de Scarborough, contrôlé par la Chine mais revendiqué par Manille. Ces incidents font craindre un conflit dans cette zone, qui pourrait impliquer les États-Unis. Ces derniers sont en effet alliés des Philippines et ont récemment débloqué une enveloppe d'assistance militaire de 8 milliards de dollars pour Taïwan.

C'est en outre dans ce contexte que les troupes américaines et philippines mènent des exercices militaires depuis ce lundi en mer de Chine méridionale. Plus de 16.700 soldats américains et philippins participent à ces manœuvres annuelles navales, terrestres et aériennes organisées jusqu'au 10 mai. Ils ont tiré des obus et des missiles sur une force d' « invasion » imaginaire. Objectif : « se préparer au pire », dixit le commandant de la Première force expéditionnaire des Marines des États-Unis, Michael Cederholm. Et le général philippin Marvin Licudine, dirigeant l'exercice pour la partie philippine, de préciser auprès de l'AFP : « À cause des problèmes régionaux, nous devons dès maintenant nous entraîner sur notre propre sol ». Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a toutefois assuré que son pays n'entendait pas « faire monter la tension » dans ces eaux. « Nous n'avons pas l'intention d'attaquer qui que ce soit avec des canons à eau ou tout autre équipement offensif », a-t-il promis, ajoutant que son pays continuera à utiliser exclusivement la voie diplomatique pour régler les différends avec Pékin.

