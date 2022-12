Tennis : la dotation globale de l'Open d'Australie atteint un niveau record

Les joueurs de tennis qualifiés pour l'Open d'Australie (du 16 au 30 janvier 2023) repartiront de Melbourne les poches plus pleines que lors de l'édition 2022. Les gagnants des titres femmes et hommes, en simples, remporteront chacun 1,88 million d'euros, et les sommes reçues par les joueurs éliminés lors des tours précédents sont aussi en augmentation. Pour une élimination au 1er tour, la somme reçue sera de plus de 67.140 euros, en hausse de 3,2%, et de 100.000 euros au 2e tour.

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a précisé que l'ensemble des dotations pour les tournois disputés pendant l'été australien va dépasser pour la première fois les 100 millions de dollars australiens, soit l'équivalent de 63,2 millions d'euros. « Il est essentiel d'être en mesure d'offrir les meilleures opportunités pour assurer le succès de ces tournois et nous assurer que les meilleurs joueurs soient récompensés comme il se doit », a-t-il déclaré. Sur les vingt dernières années, la dotation de l'Open d'Australie a augmenté de 321% (hors inflation).

Une inflation des gains portée par tous les tournois du Grand Chelem

A titre de comparaison, en 2022, le montant des gains de Roland-Garros, l'un des quatre tournois du Grand Chelem, était reparti à la hausse en 2022. La dotation globale s'était élevée à 43, 6 millions d'euros pour cette édition, un montant qui marquait une progression de 6,8% par rapport à 2019, dernière édition du tournoi s'étant déroulée dans des conditions normales. En 2021, la dotation globale était de 34,4 millions d'euros. Les vainqueurs, homme et femme, sont repartis de la Porte d'Auteuil avec 2,2 millions d'euros. C'était encore mieux de briller à Wimbledon : En 2022, gagner à Londres en simple permettait de s'enrichir de 2.330.000 euros. Plus fort encore, à New York (Flushing Meadows), les vainqueurs ont empoché 2.600.000 dollars. Au total, le tournoi a redistribué aux joueurs plus de 60 millions de dollars, record battu.