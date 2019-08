Trump ordonne aux entreprises américaines de quitter la Chine

Donald Trump, le 22 août 2019, fait un discours à la Maison-Blanche devant un portrait d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis qui a dirigé le pays à l'un des pires moments de son histoire, la guerre de Sécession. (Crédits : Kevin Lamarque)

"Nous n'avons pas besoin de la Chine et franchement, nous nous porterons beaucoup mieux sans elle", a dit le président américain, ajoutant qu'il préciserait plus tard dans la journée comment les États-Unis répliqueraient aux nouveaux droits de douane chinois sur quelque 5.000 produits américains annoncés un peu plus tôt par Pékin.