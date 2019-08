Pékin boycotte les produits agricoles américains, ciblant les électeurs de Trump

La Chine a suspendu ses achats de produits agricoles américains et n'exclut pas d'imposer des taxes à l'importation sur ses produits agricoles achetés aux États-Unis après le 3 août, a annoncé mardi le ministère chinois du Commerce.

Cette décision représente une nouvelle étape dans la guerre commerciale opposant les États-Unis à la Chine, quatre jours après l'annonce par Donald Trump de l'instauration, à compter du 1er septembre, de droits de douane additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars (268 milliards d'euros) d'importations chinoises encore non taxées par Washington.

"Les entreprises chinoises concernées ont suspendu leurs achats de produits agricoles américains", a déclaré le ministère chinois du Commerce dans un communiqué diffusé en ligne mardi peu après minuit.

La valeur des produits agricoles américains susceptibles d'être la cible de nouveaux droits de douane n'est pas précisée par Pékin.

"Sérieuse entorse" au consensus sino-américain du G20

Le ministère chinois du Commerce estime que la décision de Donald Trump de taxer à partir de septembre 300 milliards de dollars de produits chinois constitue une "sérieuse entorse" au consensus trouvé entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping lors de leur rencontre lors du sommet du G20 le 29 juin à Osaka.

Les deux dirigeants étaient alors convenus de relancer les négociations pour régler le différend commercial entre Pékin et Washington, qui dure depuis des mois et provoque des turbulences sur les marchés.

L'annonce de Trump avait surpris les négociateurs chinois et américains

L'annonce de Donald Trump a d'autant plus surpris que les négociateurs américains et chinois venaient de reprendre à Shanghai leurs discussions, suspendues en mai dernier.

Dans une série de tweets, le président américain a notamment déploré que la Chine, qui "avait accepté d'acheter des produits agricoles américains en grandes quantités", ne l'ait pas fait.

"Le marché chinois est vaste et représente d'excellentes perspectives pour l'importation de produits agricoles américains de haute qualité", a déclaré le ministère chinois du Commerce.

Il a ajouté espérer que les États-Unis tiendraient leurs promesses et créeraient les "conditions nécessaires" pour une coopération bilatérale.

[Le 24 octobre 2016, à Boynton Beach (Floride), le candidat Donald Trump (en bout de table) deux semaines avant son élection, en campagne à la rencontre d'agriculteurs, une part importante de son électorat. Crédit: Jonathan Ernst/ Reuters]

La Chine premier importateur de soja, principal produit agricole exporté par les États-Unis

La Chine est, entre autres, le premier acheteur mondial de soja, principal produit agricole américain à l'exportation. Selon la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) chinoise, Pékin a acheté 130.000 tonnes de soja, 120.000 tonnes de sorgho, 60.000 tonnes de blé, 40.000 tonnes de porc et 25.000 tonnes de coton aux États-Unis entre le 19 juillet et le 2 août.