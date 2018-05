Trump se retire de l'accord nucléaire iranien et inflige un revers aux Européens

La décision de Donald Trump de sortir de l'accord nucléaire iranien marque un cuisant revers pour les Européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ayant déployé d'intenses efforts diplomatiques pour convaincre le président américain de ne pas jeter ce texte aux orties. "La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine", et vont "travailler collectivement" à un accord "plus large, couvrant l'activité nucléaire, la période après 2025, les missiles balistiques et la stabilité au Moyen-Orient, en particulier en Syrie, au Yémen et en Irak", a réagi mardi sur Twitter le président français Emmanuel Macron, après l'allocution du locataire de la Maison Blanche. "Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu", ajoute-t-il.

Echec d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, qui s'est employé depuis son élection à cultiver de bonnes relations avec son homologue américain, a échoué à infléchir la position de Donald Trump lors de sa récente sa visite à Washington. Même déconvenue pour Berlin et Londres, les deux autres signataires européens de l'accord conclu en 2015 avec Téhéran, les Etats-Unis, la Chine et la Russie au terme d'un éprouvant marathon diplomatique. Quelques jours après Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel avait tenu le même plaidoyer à la Maison Blanche, suivie lundi par le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson. "Nous pensons qu'on peut être plus dur sur l'Iran, répondre aux inquiétudes du président sans jeter le bébé avec l'eau du bain", avait-il insisté.

Pour sauver le texte, les Européens sont allés dans le sens du président Trump en proposant de négocier avec l'Iran un "nouvel accord" qui prenne en compte les inquiétudes américaines sur le développement de missiles balistiques par Téhéran, ainsi que ses activités jugées "déstabilisatrices" au Moyen-Orient. Avec ou sans les Etats-Unis, Paris et Berlin comptent désormais bien maintenir le cadre existant négocié avec Téhéran, censé garantir le caractère non militaire de son programme nucléaire, pour éviter une escalade dans la région.

Les accusations d'Israël

Mardi matin, la ministre française des Armées Florence Parly mettait encore en garde contre l'abandon de l'accord iranien, qui "ne peut être qu'un facteur d'aggravation d'une situation déjà très tendue". Au premier rang des tensions, Israël accuse souvent l'Iran, son ennemi juré, de renforcer sa présence en Syrie voisine, où l'armée israélienne a mené des raids meurtriers contre des cibles iraniennes selon Téhéran. En outre, "si l'accord tombe sans solution de substitution, cela risque de déclencher une course à l'arme nucléaire dans la région", estime un haut responsable européen à Bruxelles.

Mais l'Europe risque d'avoir les mains liées puisque les Etats-Unis comptent rétablir des sanctions contre l'Iran, susceptibles d'empêcher les retombées économiques promises à Téhéran en échange de l'abandon de son programme nucléaire militaire.

"La pression monte car il existe des forces en Iran qui n'ont jamais aimé cet accord et qui insistent sur le fait que les Iraniens ont rempli leur part du contrat, et pas nous", juge le responsable bruxellois. L'Iran espérait pouvoir doper sa croissance en augmentant ses échanges commerciaux et en concluant des contrats avec des entreprises étrangères, mais les firmes européennes pourraient en être dissuadées en raison des amendes potentiellement encourues par leurs filiales américaines, en cas de sanctions édictées par Washington. "Les entreprises vont devoir faire un arbitrage entre leurs intérêts économiques en Iran et leurs éventuels intérêts économiques aux Etats-Unis. En général, le choix est vite fait", souligne-t-on de source diplomatique française.

Quelles options pour les entreprises françaises

"Les Européens doivent maintenant faire en sorte que l'Iran reste dans l'accord" s'ils veulent vraiment le sauver, a affirmé à l'AFP Robert Malley, ex-conseiller de Barack Obama et ancien négociateur américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Parmi les options offertes aux Européens pour minimiser l'impact d'un rétablissement des sanctions américaines, figure selon lui le regroupement de plus petites entreprises moins exposées aux Etats-Unis, afin qu'elles travaillent collectivement en Iran.

Pour Téhéran, "mieux vaut avoir une certaine continuité dans les relations commerciales avec l'Europe et isoler les Etats-Unis plutôt que d'être isolés et avoir les Européens et les Américains sur votre dos", ce qui ne manquera pas de se produire si l'Iran relance son programme nucléaire, conclut l'actuel président du groupe de réflexion International Crisis Group.