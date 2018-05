Iran, Corée : Trump joue-t-il avec le feu nucléaire ?

Donald Trump pourrait annoncer le 12 mai prochain que les États-Unis se retirent de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Le président américain n'a jamais caché son hostilité face à ce texte négocié par l'administration Obama. Conclu en 2015 par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni), l'Allemagne et l'Union européenne, cet accord avait pour but de faire cesser le programme nucléaire iranien et faire lever les sanctions économiques qui touchaient le pays. Dans le même temps, le président américain insiste sur une dénucléarisation complète de la Corée du Nord en prévision de sa rencontre avec Kim Jong-un. Comment Donald Trump va-t-il gérer ces deux dossiers extrêmement sensibles ?

Nous en parlons avec Benjamin Hautecouverture, chercheur et spécialiste de la non-prolifération nucléaire, Frédéric Encel, géopolitologue et maître de conférences à Sciences Po, et Anne Kraatz, historienne et spécialiste des affaires étrangères américaines.