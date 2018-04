Accord sur le nucléaire : l’Iran a-t-il renoncé à la bombe ?

n 2015, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne ont conclu avec l'Iran un accord visant à faire cesser le programme nucléaire de la République islamique contre une levée des sanctions économiques qui touchaient le pays. Cependant, Donald Trump considère Téhéran comme une menace régionale et internationale depuis le début de son mandat. Ainsi, le 12 mai, il fera savoir s'il remet en cause ou non l'accord de Vienne, fruit de douze ans de négociation. Les doutes de l'administration américaine sont-ils légitimes ? L'Iran a-t-il vraiment renoncé à la bombe atomique ?

Pour en discuter, nous recevons Agnès Levallois, maître de conférences à Sciences Po et spécialiste du monde arabe, Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More ainsi que Me Ardavan Amir-Aslani, avocat et spécialiste du Moyen-Orient.