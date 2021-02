Vaccination : l'UE se trouve au niveau atteint par le Royaume-Uni il y a un mois

Après un plan de déconfinement annoncé par le Premier ministre Boris Johnson, débutant le 8 mars, c'est au tour des hôpitaux britanniques de desserrer la bride. Outre-Manche, les autorités sanitaires ont décidé ce jeudi d'abaisser le niveau d'alerte relatif à la pandémie, le risque de submersion des hôpitaux ayant « reculé » au Royaume-Uni, soumis à un sévère confinement depuis début janvier. Le résultat aussi d'un campagne de vaccination menée tambour battant, avec plus d'un tiers des adultes ayant reçu au moins une dose à date.

Plus surprenant, en comparant les courbes des deux Unions, au 24 février, selon le graphique de « Our World in Data » (ci-dessous), avec 7,21 millions de personnes ayant reçu une dose, l'Union européenne se trouvait ainsi au même niveau de vaccination atteint par son voisin britannique... mais au 17 janvier, soit plus d'un mois plus tôt.

Résultat, alors que le pays recensait jusqu'à 68.000 cas de contaminations par jour début janvier, il n'a...