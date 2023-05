Voir l'Afrique sous un nouveau jour pour y investir

Risquée l'Afrique ? C'est la perception de nombre d'investisseurs... Or c'est faux, ou, en tout cas, très relatif ! En effet, « selon un rapport de 2021 de l'agence de notation Moody's concernant les taux de défaut sur des projets d'infrastructures, l'Amérique latine arrive en tête, avec 12 %, et l'Afrique ne pointe qu'en quatrième position, après l'Asie et même l'Europe de l'Est, avec 5,6 %. Bref, l'Afrique est bankable ! », a assuré d'entrée de jeu Gérardine Mahoro, fondatrice du cabinet de conseil ACT05 et gestionnaire d'une partie des fonds de la Banque Africaine de Développement, le GONAT (Governing Natural Resource Outflows for Enhanced Economic Resilience).

Il s'agit donc, de la part des acteurs, de faire évoluer la perception des investisseurs internationaux, et, pour ces derniers, de prendre en compte ces données, en plus des perspectives qu'offre le continent, aussi bien en termes de croissance économique que de bonne formation de ses talents. Et un tel changement de perception impliquerait également des demandes moindres en matière de garanties...

Cela dit, entre les tensions géopolitiques actuelles et les hausses de taux d'intérêt pratiquées par les grandes banques centrales, les investisseurs ont davantage de mal, ces derniers temps, à prendre des risques, que ce soit pour financer des projets ou pour acheter des obligations d'Etat.

Des solutions existent

D'ailleurs, a souligné Alexandre Kateb, fondateur de The Multipolarity Report, une plateforme de recherche et de conseil stratégique, le marché obligataire africain est actuellement au point mort, la prime de risque s'élevant à pas moins de 1.000 points de base, un record... « L'argent est cher, a concédé Etienne Giros, président du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) et de l'EBCAM (European Business Council for Africa and Mediterranean), et les exigences en termes de rentabilité trop élevées, mais les solutions existent. »

L'une des réponses aux défis de financement actuels passerait ainsi par une révolution à faire de la part des fonds d'investissement, trop souvent bridés dans leurs possibilités d'agir, y compris pour des montants relativement faibles, de l'ordre de 20 millions d'euros, leur préférant de gros dossiers de 200 millions, en raison, notamment, de leur statut les empêchant d'explorer certains secteurs économiques ou certaines régions du continent.

De même, une partie des aides publiques au développement pourrait viser directement les entreprises privées, au lieu de s'appuyer sur les plans de développement économique à long terme des pays d'Afrique, plans qui manquent en outre parfois de lisibilité.

Enfin, les intervenants ont tous prôné la création de marchés boursiers liquides, profonds, au moins à l'échelle régionale, et connectés à travers le continent, pour lever des liquidités, extérieures comme intérieures, au profit des entreprises.

Jouer les PME

Autre option, celle d'être en contact plus étroit avec des entreprises privées, notamment des PME et des ETI, en particulier dans certaines régions européennes, dont celle où se situe Marseille, puisque la vocation de cette ville-monde est de servir de passerelle entre l'Europe et l'Afrique. A cet égard, l'Union pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE13), le Medef local, a déjà organisé plusieurs voyages, en vue d'explorer les opportunités d'affaires et de partenariats, a indiqué Philippe Korcia, son président, en précisant que l'Afrique, qui compte pour 18 % de la population de la planète mais seulement 3 % de PIB mondial, représente « le continent le plus important en matière d'échanges internationaux pour les entreprises de la région. »

Sans oublier l'innovation, et l'Afrique est riche de ses startups, ni l'agilité, dont font preuve les entrepreneurs et les Etats, qui sont, d'ailleurs, en avance sur l'Europe dans certains domaines, comme la réglementation des drones au Rwanda, a fait valoir Gérardine Mahoro. En somme, l'Europe, pour son propre développement économique, en particulier son industrie verte, a besoin de l'Afrique et de ses richesses. Elle a donc intérêt à la privilégier dans ses investissements...