Zelensky reçu en Allemagne pour consolider le soutien européen à sa contre-offensive

(Article mis à jour à 13h02)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a été reçu dimanche par le chancelier Olaf Scholz lors d'une visite qui n'avait pas été annoncée. Coïncidence? Elle intervient au lendemain de l'annonce par Berlin de sa plus importante livraison d'armes à l'Ukraine à ce jour, d'un montant de 2,7 milliards d'euros, selon l'hebdomadaire Der Spiegel. Le président ukrainien a remercié l'Allemagne qualifiée de « véritable amie » et d'« alliée fiable » pour sa « solidarité fantastique » depuis le début de début de l'invasion russe de son pays.

Kiev demande des avions de combat

Il a notamment appelé le chancelier à soutenir les efforts de plusieurs alliés de Kiev pour livrer des avions de combat afin de repousser l'invasion russe. « Nous travaillons actuellement à la création d'une coalition d'avions de combat », a indiqué le président ukrainien. « Je demanderai également à l'Allemagne de soutenir l'Ukraine dans cette coalition », a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand qui refuse jusqu'ici de livrer directement des avions à la l'Ukraine.

« Nous vous soutiendrons aussi longtemps que nécessaire », avait de son côté assuré dans la matinée Olaf Scholz au chef de l'Etat ukrainien, ajoutant que le soutien de Berlin à Kiev, armement compris, s'élevait jusqu'ici à un total de 17 milliards d'euros.

Volodimir Zelensky est arrivé dans la nuit à Berlin à bord d'un avion du gouvernement allemand escorté par des chasseurs de Luftwaffe, en provenance d'Italie où il s'est entretenu avec la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni et le pape François, qui s'est dit prêt à œuvrer au retour des enfants ukrainiens enlevés par la Russie.

Première visite en Allemagne depuis le début du conflit

Vêtu de son traditionnel pantalon kaki et d'un sweat-shirt noir, le président ukrainien a d'abord été accueilli par son homologue Frank-Walter Steinmeier, à l'occasion de sa première visite en Allemagne depuis le début de la guerre.

« En ces temps les plus importants de l'histoire moderne de l'Ukraine, l'Allemagne a montré qu'elle est un vrai ami et un allié solide », a écrit Volodimir Zelensky dans le livre d'or de la présidence allemande. « Nous vaincrons ensemble et nous ramènerons la paix en Europe », a-t-il ajouté.

Le président ukrainien tente actuellement de mobiliser ses soutiens en Europe pour accroître l'aide militaire en vue de la contre-offensive dans l'Est, annoncée depuis déjà plusieurs semaines.

Le nouveau paquet d'aide allemand inclut notamment des dizaines de chars, blindés, drones de surveillance et quatre nouveaux systèmes de défense antiaériens Iris-T. Un conseiller présidentiel ukrainien s'est félicité de ce soutien. Toutefois, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrij Melnyk, a estimé qu'il n'allait pas assez loin.

Volodimir Zelensky s'était rendu pour la dernière fois en Allemagne à l'occasion de la Conférence de Munich sur la sécurité, en février 2022, peu avant que Vladimir Poutine ne déclenche ce que Moscou appelle « une opération militaire spéciale » en Ukraine.

(avec Reuters et AFP)