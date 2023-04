Ukraine : 230 chars et 1.550 blindés déjà livrés par les Occidentaux à Kiev

Chose promise, choses due. Selon le secrétaire général de l'Otan, les alliés de l'alliance et leurs partenaires ont envoyé à l'Ukraine 230 chars de combat et 1.550 véhicules blindés pour soutenir l'effort de guerre de Kiev et l'aider à reconquérir son territoire.

« Les alliés et les partenaires du groupe de contact dirigé par les Etats-Unis ont envoyé en Ukraine 230 chars, 1.550 véhicules blindés et des quantités importantes de munitions, soit 98% des matériels promis, afin d'équiper neuf nouvelles brigades blindées », a-t-il détaillé au cours d'une conférence de presse avec le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel.

Les Allemands prêts à installer une usine de chars en Ukraine

Européens et Américains ont pioché dans leurs propres stocks de chars pour fournir Kiev. Or, la fourniture de blindés pourrait encore prendre une nouvelle dimension. L'industriel allemand Rheinmetall envisage maintenant d'implanter une usine de fabrication de chars sur le sol ukrainien.

En mars, son président, Armin Papperger, avait assuré qu'une « usine de Rheinmetall peut être construite en Ukraine pour environ 200 millions d'euros », capable de produire jusqu'à 400 chars de combat de type Panther par an. La décision, suspendue aux nombreux risques industriels que posent une telle opération, devrait être tranchée dans les prochaines semaines.

Kiev veut des avions de chasse modernes

Avant la livraison de blindés, les armées de l'Otan ont déjà fourni des systèmes de défense anti-aériens, de l'artillerie à l'image des canons Caesar français et des avions de combat MIG-29 de fabrication soviétique que détenaient la Pologne et la République Tchèque. Des dizaines de milliers de soldats et d'officiers ukrainiens ont également été formés par les armées otaniennes.

Désormais, Kiev réclame des avions occidentaux modernes. Le risque d'escalade retient pour l'instant les capitales européennes et Washington de céder à cette requête, bien que certains pays comme le Danemark aient ouvert la porte à l'envoi d'avions de chasse récents.

Les Ukrainiens ont des capacités suffisantes, dixit Stoltenberg

« Au total, les Ukrainiens disposent donc des capacités dont ils ont besoin pour reprendre davantage de territoires », a assuré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, qui engage les pays membres à ne surtout pas « sous-estimer » la Russie. « Les forces russes peuvent manquer de qualité, mais elles se rattrapent sur la quantité et Moscou continue à mobiliser plus de personnel », a-t-il pointé.

« Nous serons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et nous lui fournirons ce dont elle a besoin », a toutefois assuré le Norvégien aux côtés du Premier ministre luxembourgeois.