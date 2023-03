Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Plan eau, énergie, création d'entreprise, matériaux critiques, factures impayées)

Plan eau : Macron se déplace dans les Hautes-Alpes pour engager « l'ensemble des Français »

Pour son premier déplacement en région depuis deux mois, Emmanuel Macron a choisi d'aller ce jeudi dans les Hautes-Alpes, sur le lac de Serre-Ponçon, pour présenter un plan destiné à améliorer la gestion de l'eau. Le chef de l'Etat proposera une série de mesures visant à redéfinir, en lien avec les élus et les collectivités territoriales, la politique de gestion de l'eau. Il abordera notamment des questions relatives à la réutilisation des eaux usées, aux fuites mais aussi au prix de l'eau.

La crise de l'énergie dope les renouvelables partout dans le monde, pointe un rapport

Depuis fin 2021, l'envolée des cours du gaz a stimulé la demande en énergies renouvelables, devenues rentables par rapport aux combustibles fossiles, souligne le réseau mondial de promotion des énergies renouvelables REN21 dans son rapport annuel. Mais l'équation économique reste défavorable à leur déploiement rapide. La faute à une nette augmentation des subventions au gaz et au pétrole, là aussi en réponse à la crise.

Plus de la moitié des 18-24 ans en France ont envie de créer une entreprise

Près d'un Français sur quatre (24%) et plus de la moitié (52%) des 18-24 ans ont envie de créer une entreprise, selon une enquête publiée mercredi par Opinionway. La proportion de celles et ceux qui envisagent de se mettre à leur compte diminue avec l'âge, restant limitée à 9% pour les 50 ans.

Matériaux critiques : la France appelle les Etats-Unis à travailler avec l'Europe

Laurence Boone a appelé l'administration américaine à travailler avec l'Union européenne à des « partenariats élargis » avec d'autres régions du monde, notamment sur les matériaux critiques nécessaires à la transition énergétique. La secrétaire d'État en charge de l'Europe a aussi vanté le règlement européen pour une industrie à zéro émission nette, qu'elle considère comme une réponse à l'IRA, l'énorme plan de subventions américaines, et permet ainsi de mettre Europe et États-Unis sur « un pied d'égalité ».

De plus en plus de foyers ont du mal à payer leurs factures d'énergie, les limitations de puissance et coupures en hausse

Les interventions pour les impayés de facture d'énergie, synonymes de coupures ou de limitations de puissance chez les consommateurs, ont augmenté de 10% en 2022 malgré le bouclier tarifaire mis en place pour contenir la flambée des prix. Les « réductions de puissance » ont été privilégiées aux coupures.

