Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Atos, BCE, aérien, simplification, mobilités)

L'ex-fleuron français de l'informatique Atos choisira son repreneur ce mercredi

Lourdement endettée, l'entreprise française d'informatique a annoncé ce lundi avoir reçu deux offres « révisées » de restructuration financière : l'une de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, et l'autre d'un consortium mené par Onepoint, son principal actionnaire.

La BCE s'apprête à baisser ses taux de 4% à 3,75%

La Banque centrale européenne devrait, sauf énorme surprise, commencer à baisser jeudi ses taux d'intérêt, de 4% à 3,75%, offrant un bol d'air aux ménages et aux entreprises. Elle grillera ainsi la politesse à la Fed.

Aérien : nombre de voyageurs, chiffre d'affaires, l'année 2024 devrait battre tous les records

Le transport aérien vole plus haut que jamais. Avec 5 milliards de passagers attendus et près de 1.000 milliards de chiffre d'affaires, le secteur va connaître la plus forte année de son histoire... mais pas la plus rentable selon Willie Walsh, directeur général de Iata.

Simplification : le projet de loi examiné par le Sénat à partir de ce lundi

Bulletin de paie simplifié, formulaires Cerfa supprimés, « tests PME »... Le projet de loi de simplification de la vie économique de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, visant à débarrasser les entreprises de « la paperasse » et « débureaucratiser » l'administration, arrive en séance publique au Sénat ce lundi.

Mobilités : l'interconnexion ferroviaire reste encore à bâtir au sein de l'UE

SPECIAL EUROPÉENNES - Après un mandat marqué par l'importance prise par les transports et la mobilité - au-delà des clivages politiques -, les élections européennes pourraient bien rebattre les cartes. Et menacer la réalisation de certains projets pourtant majeurs dans la décarbonation de l'UE dont 30 % des émissions de CO2 sont issues des transports.

