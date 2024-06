Simplification : le projet de loi examiné par le Sénat à partir de ce lundi

Le projet de loi de simplification de la vie économique arrive en séance publique au Sénat ce lundi. Bulletin de paie simplifié, formulaires Cerfa supprimés, « tests PME » pour évaluer les normes avant leur mise en place... Pour débarrasser les entreprises de « la paperasse » et « débureaucratiser » l'administration, des mesures de toutes sortes arrivent dans la soirée sur le bureau des sénateurs, qui prendront au moins trois jours pour les examiner en première lecture, avant un vote solennel prévu mardi 11 juin.

Rares sont les dispositions très politiques dans ce texte de loi censé faciliter la vie des entreprises, ce qui laisse envisager une adoption sans grandes difficultés par les sénateurs, malgré l'opposition de la gauche.

« La simplification est l'exception, elle doit devenir la règle. C'est très souvent une question de survie pour nos TPE et nos PME », affirme Bruno Le Maire. « La complexité administrative reste un obstacle à l'investissement et à la croissance en France comme en Europe », martèle le ministre de l'Economie et des Finances.