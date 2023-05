Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Macron, Turquie, Adecco, Or, Etats-Unis)

Macron va annoncer un record d'investissements étrangers, 13 milliards d'euros dans 28 projets

Le chef de l'Etat déroule le tapis rouge à plus de 200 patrons étrangers et français dans l'enceinte fastueuse du château de Versailles ce lundi 15 mai pour la sixième édition du sommet Choose France. A la clé : l'annonce de 28 projets totalisant 13 milliards d'euros d'investissements et créant 8.000 emplois. Mais derrière cet événement fastueux, l'activité dans l'industrie tricolore est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant pandémie. Et la balance commerciale continue de plonger.

Présidentielle en Turquie : second tour en vue entre Erdogan et Kiliçdaroglu

Un second tour inédit semblait se profiler dimanche soir en Turquie, suspendue aux résultats du dépouillement de l'élection présidentielle, qui donnent le président Recep Tayyip Erdogan au coude à coude avec son adversaire Kemal Kiliçdaroglu. Sinon Ogan, dissident du parti nationaliste MHP, arrivé en troisième position avec environ 5% des voix, pourrait jouer les arbitres.

Emploi : « Il y a une crise de la compétence en France » (Adecco)

ENTRETIEN. Aux manettes du numéro un mondial de l'intérim, Denis Machuel (PDG) et Alexandre Viros (président France) annoncent en exclusivité pour La Tribune un vaste plan de formation de 50.000 personnes dans l'Hexagone pour répondre aux difficultés de recrutement. Présents à l'évènement Choose France au château de Versailles ce lundi, les deux dirigeants espèrent contribuer à la réindustrialisation tricolore.

Fusion géante dans les mines d'or : le groupe américain Newmont avale son rival australien Newcrest

La société minière australienne Newcrest a annoncé ce lundi 15 mai qu'elle acceptait d'être rachetée par sa rivale américaine Newmont. Le montant du rachat s'élève à 19 milliards de dollars américains. L'opération devrait permettre de créer un nouveau géant mondial de la production d'or.

Etats-Unis : malgré un risque de défaut de paiement persistant, Biden « optimiste » sur l'issue des négociations

Candidat à sa réélection, le président américain estime qu'il existe encore une possibilité de parvenir à un accord avec les républicains pour relever le plafond de la dette, et ce, afin d'éviter le défaut de paiement. Selon le Congrès, ce dernier pourrait intervenir dès le mois prochain. L'administration Biden estime que les conséquences d'un défaut de paiement seraient dévastatrices pour les Etats-Unis.

