Fusion géante dans les mines d’or : le groupe américain Newmont avale son rival australien Newcrest

Un nouveau géant mondial de l'or est sur le point de naître. La société minière australienne Newcrest a annoncé avoir accepté son rachat par sa rivale américaine Newmont, pour 19 milliards de dollars, ce lundi 15 mai. Les actionnaires de Newcrest, dont le siège se situe à Melbourne, recevront 0,4 action de la société américaine pour chaque action qu'ils détiennent actuellement, soit un total de 31% du groupe fusionné, a déclaré la société australienne. D'après Newrest, la valeur de l'opération est de 28,8 milliards de dollars australiens, soit 19 milliards de dollars américains.

La société Newmont, dont le siège se trouve à Denver, aux Etats-Unis, a déclaré qu'elle s'attendait à des synergies de l'ordre des 500 millions de dollars américains par an. Le rachat doit désormais être approuvé par les actionnaires de Newcrest lors d'une assemblée prévue en septembre ou en octobre, ainsi que par les autorités de la concurrence en Australie, au Canada et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Une « production d'or et de cuivre sur plusieurs décennies »

En acquérant Newcrest, le groupe minier américain étend ainsi ses vastes actifs d'extraction d'or et de cuivre. Il obtient ainsi une présence mondiale de l'Amérique du Nord et du Sud à l'Afrique, en passant par l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

« La nouvelle entité établira un nouveau standard en matière de production d'or tout en bénéficiant d'une exposition importante et croissante au cuivre et d'une position de leader sur le marché en matière de sécurité et de durabilité », a déclaré dans un communiqué Peter Tomsett, président de Newcrest.

Newcrest a préconisé l'offre de rachat « à l'unanimité », a-t-il ajouté. Cette annonce intervient trois mois après le rejet d'une précédente offre à 17 milliards de dollars américains par son conseil d'administration, au motif qu'elle n'apportait pas une « valeur suffisante » aux actionnaires.

Le directeur général de Newmont, Tom Palmer, a indiqué que le groupe fusionné créait une gamme de produits à la pointe de l'industrie, avec une « perspective de production d'or et de cuivre sur plusieurs décennies » dans les zones minières les plus lucratives du monde.

L'action Newcrest en hausse en Bourse

« Nous avons identifié un certain nombre d'opportunités permettant de dégager une valeur substantielle et mettrons notre expérience et notre expertise au service de la gamme de produits complémentaire et exceptionnelle de Newcrest, composée d'actifs d'or et de cuivre à faible coût et de longue durée », a-t-il mis en avant dans un communiqué.

« C'est une formidable opportunité pour Newmont, qui va acquérir de très bons actifs à un prix que je considère comme attractif », a estimé Daniel Morgan, analyste financier spécialisé dans le secteur minier au sein de la société de services financiers Barrenjoey.

Selon Daniel Morgan, il est peu probable que l'opération de rachat soit confrontée à de sérieux problèmes de concurrence. « Même si (cette opération) va donner naissance à la plus grande société de mine d'or du monde, cela ne va pas conduire à une fusion qui serait préjudiciable aux consommateurs », a-t-il déclaré à l'AFP. L'action Newcrest était en hausse de 1,3% à 28,61 dollars australiens lundi en début d'après-midi à la Bourse australienne.

Le prix de l'or reste stable

L'annonce de ce rachat intervient dans un contexte où le prix de l'or s'est stabilisé fin avril, sous le seuil symbolique des 2.000 dollars l'once. Pour le marché aurifère, des taux directeurs plus élevés rendraient les obligations plus rentables et pèseraient sur le métal jaune sans rendement. « En mai, les réunions de la semaine prochaine de la Fed et de la Banque centrale européenne (BCE) vont donner le ton pour l'or », avait jugé Rupert Rowling, analyste chez Kinesis Money, le 28 avril dernier.

Du côté de la Fed, « s'il est amplement anticipé que la Fed remontera ses taux de 0,25 point de pourcentage, il y a beaucoup d'incertitude sur le ton qu'adoptera le patron de la banque centrale Jerome Powell », avait expliqué Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. Par ailleurs, « les remous récents sur le marché bancaire américain soutiennent le cours de l'or », valeur refuge, remarque Vivek Dhar, analyste chez CBA.

Finalement, le prix de l'or est resté stable sur la semaine du 8 au 12 mai, pénalisé par la hausse du cours du dollar, mais bénéficiant toujours de son statut de valeur refuge. La hausse du cours du dollar, monnaie de référence du marché aurifère, pèse sur le pouvoir d'achat des investisseurs utilisant d'autres devises pour acheter des lingots. « Les craintes autour du plafond de la dette américaine, les tensions géopolitiques et les attentes de baisses des taux dès cette année sont des raisons pour expliquer le maintien du dollar », explique Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank. Les investisseurs surveillent particulièrement les discussions, pour l'instant au point mort, entre la Maison blanche et l'opposition républicaine sur le plafond de la dette.

