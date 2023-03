Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (nucléaire, SVB, retraites, ESA, LPM)

Retraites : le gouvernement chasse les voix des députés LR pour éviter le recours au 49.3



Le gouvernement a assuré dimanche qu'il ne voulait pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution, c'est-à-dire une adoption sans vote, pour faire approuver par l'Assemblée nationale sa réforme des retraites. La chasse aux voix est donc ouverte avant le vote, jeudi, à l'Assemblée nationale après la convocation mercredi de la commission mixte paritaire.

Vega : « Trois échecs depuis VV15, c'est totalement inacceptable » (Daniel Neuenschwander, ESA)

Dans une interview exclusive accordée à La Tribune, le directeur du transport spatial de l'ESA Daniel Neuenschwander revient en détail sur les points clés du retour en vol des lanceurs italiens Vega et Vega-C, qui pourrait revoler respectivement à la fin de l'été 2023 et à la fin de l'année. Un retour en vol qui va s'accompagner d'un contrôle drastique du retour en vol de Vega, puis ses trois prochains vols de Vega-C. Pour Daniel Neuenschwander, la question clé de la robustesse des lanceurs européens, « c'est une question de pouvoirs et de contre-pouvoirs et la manière dont on peut contrôler le maître d'œuvre ».

Désindustrialisation: le patronat européen appelle l'UE à « changer de cap »

L'UE doit d'urgence faire baisser les prix de l'énergie et alléger les réglementations face au « risque réel de désindustrialisation », alerte le patronat européen. L'organisation juge insuffisant le texte adopté la semaine dernière pour faciliter les aides d'État en faveur des entreprises contribuant à réduire les émissions de CO2. Bruxelles s'apprête justement à dévoiler dans les prochains jours de nouvelles propositions pour améliorer la compétitivité du Vieux continent.

Elisabeth Borne va-t-elle torpiller la crédibilité de la future loi de programmation militaire ?

La remontée en puissance des armées dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM) est freinée par les arbitrages de Matignon. Les armées travaillent sur une hausse de trois milliards d'euros par an jusqu'en 2027 (soit au moins les trois premières annuités de la LPM).

Faillite de SVB: la branche britannique vendue à HSBC pour 1 livre symbolique

La branche britannique de la banque californienne en faillite Silicon Valley Bank (SVB) a été vendue à HSBC pour 1 livre, d'après des communiqués simultanés du Trésor britannique et de HSBC publiés ce lundi. Une cession « facilitée » par le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre. Les autorités avaient indiqué ce week-end chercher « une solution » estimant que cette faillite posait un « risque sérieux » pour le secteur de la tech britannique. Aux États-Unis, une série de mesures a par ailleurs été prise pour rassurer particuliers et entreprises sur la solidité du système bancaire américain.

Bonne lecture et très bonne journée.