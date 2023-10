Catherine Colonna : « La guerre contre le Hamas est légitime »

LA TRIBUNE DIMANCHE- Le sommet du Caire vient de se terminer. Qu'en est-il sorti de concret ?

CATHERINE COLONNA- La question humanitaire a progressé. Je suis venue au Caire avec trois messages : condamner le Hamas et son action terroriste, éviter l'embrasement dans la région et pour cela rappeler qu'il faut un horizon politique autour de la solution à deux Etats, rappeler que le droit international humanitaire doit être respecté, et bien sûr obtenir un accès humanitaire d'urgence pour les populations civiles à Gaza.

Des premiers camions ont justement pu pénétrer dans la bande de Gaza hier...

La situation s'aggrave chaque jour qui passe. Parmi les toutes premières priorités

humanitaires à apporter aux populations de la bande de Gaza, il y a l'accès aux

biens de première nécessité, les vivres, les médicaments. Dès les premiers jours du

conflit, la France a fait une priorité d'un accès sans entrave et durable de l'aide

humanitaire.

Lire aussiIsraël-Hamas : l'Egypte se défend d'empêcher l'accès à l'aide humanitaire aux Gazaouis

Et pour le fuel, indispensable pour faire marcher les générateurs ?

C'est aux Nations unies et aux responsables humanitaires de dire ce que sont les

besoins dans la bande de Gaza. L'énergie en fait partie bien entendu, pour dessaler

l'eau de mer ou se chauffer, alors que les températures commencent à baisser.

Quelle aide précisément la France va-t-elle apporter à la population gazaouie ?

La France va apporter une aide supplémentaire de 10 millions d'euros, en

complément de ce qu'elle apporte déjà aux populations palestiniennes en Cisjordanie

et dans la bande de Gaza. Le Président de la République a annoncé vendredi un vol

spécial qui sera consacré à du fret médical. Et je travaille en ce moment même à des

contributions supplémentaires notamment au Programme alimentaire mondial, qui a

fait état de besoins additionnels.

Quelles nouvelles avez-vous des otages français ?

Nous sommes sans nouvelles de plusieurs personnes. Nous savons avec certitude

qu'une d'entre elles est détenue par le Hamas. Il y a plusieurs compatriotes pour

lesquels nous estimons que cela est très probable. Le Président s'est entretenu avec

les familles des Français disparus, vendredi. Je les ai aussi vues dimanche à Tel

Aviv. Elles savent qu'elles peuvent compter sur la France, qui n'abandonne jamais

les siens. La libération de premiers otages est un signe positif.

Et les Français de Gaza ?

Nous sommes en contact permanent avec les familles françaises présentes à Gaza.

Nous avons une centaine de Français et membres de leurs familles à Gaza. Nous

faisons tous les efforts possibles pour qu'ils sortent de cette zone dangereuse où il y

a encore des bombardements. Une partie d'entre eux vivent dans des conditions

précaires. Lorsque le passage sera durablement possible à Rafah, que l'aide humanitaire pourra être acheminée sans difficultés, nous espérons pouvoir les aider à sortir. Cela suppose, évidemment, une trêve des actions militaires et des bombardements et une parfaite coordination avec l'Egypte, qui est d'ores et déjà en place.

Comment qualifiez-vous les opérations menées aujourd'hui par Israël ?

Il faut commencer par le commencement et rappeler les actes terroristes d'une

ampleur sans précédent qui ont frappé Israël et sa population. Ces actes ont été

accompagnés d'atrocités, je dirais même, de monstruosité. Les civils n'ont pas été

pris dans des combats, ils étaient spécifiquement visés, et ont été assassinés dans

des conditions pensées par le Hamas pour maximiser l'effroi. C'est le propre d'un

groupe terroriste : n'avoir aucun cadre moral. Face à cela, Israël a évidemment le

droit de se défendre. En même temps, Israël a le devoir de respecter le droit

international, en particulier le droit international humanitaire. Cela signifie assurer la

protection des civils. La lutte doit viser le Hamas, pas les Palestiniens qui souffrent

aussi de la situation.

Est-ce qu'Israël respecte aujourd'hui ce droit international humanitaire ?

Leur objectif est de mettre le Hamas hors d'état de nuire. Remplir cet objectif dans un

territoire aussi densément peuplé que Gaza est extrêmement difficile et rend d'autant

plus nécessaire de respecter scrupuleusement le droit international, qui dit assez

précisément ce qui peut être fait et ne peut pas être fait dans le cadre d'un tel conflit.

Mais Israël respecte-t-il vraiment le droit international humanitaire ?

L'accès des populations à l'eau, aux soins, est une obligation. Imposer un siège

contrevient au droit international. En parallèle, je crois que les derniers jours, et

notamment les évènements de mardi soir dernier doivent nous amener à beaucoup

de prudence. C'est pour cela que la France n'a désigné aucun responsable de la

frappe sur l'hôpital de Gaza et appelé à ce que toute la lumière soit faite sur cet

épisode. Aujourd'hui, vous connaissez l'analyse de nos services de renseignement,

qui est publique. Elle n'est pas celle qui avait été avancée le soir même.

Le Hamas peut-il être détruit ?

C'est une question qu'il faut poser à ceux qui ont décidé de mener cette action. C'est

l'objectif des Israéliens mais ils disent eux-mêmes que la réalisation de cet objectif

sera difficile et que l'opération pourra être longue. Il y a en tout cas une unité de vue

pour Israël sur la nécessité de protéger sa population en mettant l'organisation

terroriste hors d'état de nuire.

L'opération sera très couteuse, des milliers de morts, des quartiers détruits,

presque la moitié de la population déplacée dans le sud ...

C'est pour cela qu'il faut que l'aide humanitaire les atteigne rapidement et que nous

affirmons avec force le besoin de protection des civils. L'opération doit s'en prendre

au terrorisme du Hamas, pas à la population palestinienne de la bande de Gaza.

Appelez-vous à un cessez le feu ?

Les Nations-Unies et le Conseil de sécurité ont été saisis de deux projets de

résolution. Le projet élaboré par le Brésil et discuté entre les différentes délégations,

est un bon texte que la France a voté. Douze pays l'ont soutenu, et notamment la Chine et le Brésil mais aussi les Emirats Arabes unis, seul Etat arabe au Conseil de Sécurité. Il rappelle la condamnation de l'action terroriste du Hamas, appelle à la libération des otages, préconise une trêve humanitaire et encourage à la cessation des hostilités. C'est ce à quoi nous nous employons. Il faut parallèlement travailler à restaurer les conditions permettant de redonner un horizon politique. C'est l'intérêt du sommet du Caire qui ne traitait pas que des questions immédiates mais de ce qui devra suivre.

Et donc, comment relancer le processus de paix ?

Les paramètres sont connus depuis longtemps. Il faut trouver les moyens d'assurer à

Israël son droit à la sécurité et assurer aux Palestiniens leur droit à un État. La

solution à deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité est la seule viable.

C'est ce que la France affirme avec constance et continuera d'affirmer avec force. Il

faut un Etat palestinien.

En attendant, quel message la France peut-elle faire passer au Hezbollah libanais afin d'éviter l'ouverture d'un second front au nord d'Israël ?

Nous faisons passer les messages les plus directs et les plus clairs pour éviter toute

escalade, même s'il y a eu quelques escarmouches. Lorsque j'étais au Liban le 15

octobre, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le Premier ministre et le président du

Parlement afin qu'ils passent le message de la façon la plus nette au Hezbollah. De

même, le président de la République a appelé le président iranien pour le mettre en

garde contre toute implication dans ce conflit.

Justement, quel rôle l'Iran a-t-il joué dans l'attaque contre Israël ?

Il y a des interrogations mais nous n'avons pas de réponses précises, tout en

sachant bien quelles sont les porosités idéologiques et politiques, ainsi que les liens

financiers entre l'Iran, le Hamas ou d'autres groupes, comme le Hezbollah. A l'heure

actuelle, aucun pays n'a affirmé disposer de preuves d'une implication directe. En

revanche, on voit clairement qu'un certain nombre d'Etats sont tentés de souffler sur

les braises pour faire oublier ce qu'ils font par ailleurs ou bien pour empêcher la

région d'être en paix. Mon homologue iranien a de nouveau franchi tous les excès en

appelant à éradiquer les Juifs et rayer Israël de la carte.

Pourquoi l'Europe et les États-Unis ont-ils délaissé la question palestinienne, pourtant centrale au Proche-Orient, ces dernières années ?

Avant l'Europe et les Etats-Unis, parlons des pays de la région. Ce sont d'abord eux

qui, peut-être par lassitude de ne pas voir les choses progresser, ont imaginé que le

sujet palestino-israélien devait être abordé sous une approche économique. Cela a

débouché sur la logique des accords d'Abraham [traités de paix entre Israël et les

Emirats arabes unis puis Bahrëin en 2020, NDLR]. L'intérêt majeur était de permettre une normalisation de certains Etats avec Israël et de faire baisser les tensions. Mais pour les Palestiniens, il faut aussi une solution politique et elle manque aujourd'hui. Nous le constatons aujourd'hui. Les États-Unis et les Européens doivent aussi réaffirmer la nécessité d'un dialogue politique et d'une solution à deux Etats, que nous avons

toujours défendue et promue. Et il faut évidemment amener Israël à comprendre

qu'un Etat palestinien sera un facteur de sécurité pour eux. Nombreux sont les

Israéliens qui le savent même si aujourd'hui le pays est centré sur la réponse aux

attaques du 7 octobre.

Qu'attendez-vous du débat au Parlement la semaine prochaine sur la situation

au Proche-Orient ?

Dans un contexte si tendu, il est important d'informer la représentation nationale de

façon transparente, de répondre à toutes ses interrogations et d'éviter qu'il y ait des

approximations, des erreurs d'analyse, des manipulations. Face à la gravité de la

situation, je veux croire que l'esprit d'unité et le sens des responsabilités prévaudront

au cours de ce débat.



Dans ce contexte, l'examen du projet de loi sur l'immigration a pris une autre

dimension. Avec quels pays l'obtention des laissez-passer consulaires

nécessaires pour procéder à des expulsions reste-t-elle compliquée ?

Nous progressons dans les expulsions, Gerald Darmanin a donné les chiffres, et je

crois que ce qui vient de se passer va permettre de renforcer nos discussions avec

les pays qui seraient trop longs à délivrer les laissez-passer consulaires. C'est un

travail que nous menons conjointement avec le ministre de l'Intérieur, en parfait

accord.

La restriction des visas vis-à-vis des pays récalcitrants comme cela avait été

tenté à la fin du précédent quinquennat est-elle définitivement abandonnée ?

Nous avons mis en place un dialogue et de la reprise complète des relations

consulaires, y compris avec le Maroc, qui vient de nommer une ambassadrice à

Paris. Les choses avancent.

Propos recueillis par Garance Le Caisne et Ludovic Vigogne