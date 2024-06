🔴 Dissolution de l'Assemblée, direct : Stéphane Séjourné (Renaissance) appelle « à la mobilisation de toutes les forces républicaines »

07H51 - Le président doit s'exprimer cette semaine

Le président Emmanuel Macron a réaffirmé lundi sur X (ex-Twitter), au lendemain de sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, qu'il avait « confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste » lors des élections anticipées qui se tiendront dans trois semaines.

Des élections législatives se tiendront le 30 juin et le 7 juillet.



J'ai confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 10, 2024

Pour rappel, le président a réuni le gouvernement hier dans la soirée. Le chef de l'Etat se rend ce lundi à des commémorations à Tulle et Oradour-sur-Glane, mais il a aussi promis de s'exprimer cette semaine pour dire « l'orientation » qu'il croit « juste pour la nation ».

07H38 - Des prises de paroles attendues

Des prises de parole sont particulièrement attendues, notamment dans le camp présidentiel. La présidente sortante de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet est invitée de France 2 ce lundi matin. Bruno Le Maire doit également s'exprimer à 08h20. Néanmoins, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, candidat potentiel pour 2027, n'a toujours pas réagi aux conséquences de ces élections.

En attendant le temps est suspendu à l'Assemblée nationale. « Tout le programme est annulé. C'est un peu le coup de massue. Personne n'avait vu le coup venir », glisse une source parlementaire.

06H50 - Pour les LR, pas de « coalition (...) avec ce pouvoir qui a tant abimé la France »

A droite, le président des Républicains Eric Ciotti a estimé que cette dissolution était « la seule solution ». Il a assuré que LR, qui a totalisé un peu plus de 7% aux européennes, irait sous ses « couleurs » aux législatives, « sans aucune forme de coalition (...) avec ce pouvoir qui a tant abîmé la France ».

Mais pour l'ex-candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, « dissoudre sans donner à personne le temps de s'organiser et sans campagne, c'est jouer à la roulette russe avec le destin du pays ».

06H30 - Eric Zemmour appelle à une union des droites

Eric Zemmour, pour Reconquête, a en revanche appelé à « la plus vaste union des droites ». La candidate Marion Maréchal s'est dite pour cela « prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Eric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan » (le président de Debout la France, NDLR).

06H25 - Vers un rassemblement de la gauche ?

A gauche, Raphaël Glucksmann, dont la liste PS-Place publique s'est hissée à la troisième place des européennes avec autour de 14% des voix, a fustigé un « jeu extrêmement dangereux ». « Cette dissolution exigée par Jordan Bardella restera une tache sur le quinquennat d'Emmanuel Macron », a-t-il ajouté.

« Quand on est insoumis et insoumises, on ne craint pas le peuple. C'est le contraire » a affirmé le chef de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon. Mais il a déploré « la responsabilité désastreuse de tous ceux qui nous ont refusé la possibilité d'entrer dans cette bataille unis » lors des européennes, où la liste LFI a réuni entre 9,1% et 10,1% des voix.

La candidate écologiste Marie Toussaint (EELV), juste au-dessus de 5% aux européennes selon les estimations, a elle annoncé des discussions « très certainement dans les heures qui viennent » avec les autres forces de gauche. Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a appelé les partis de gauche à travailler à un « pacte pour la France ».

Même son de cloche du côté du patron du PS Olivier Faure qui a invité la gauche à travailler à un « rassemblement utile » alors que le rapport de forces « a évolué ».

Les prises de paroles seront particulièrement scrutées au sein de la gauche, qui en 2022 avait réussi un tour de force en faisant entrer 151 députés grâce à l'alliance Nupes qui a implosé à l'automne dernier.

06H20 - La Macronie prend un risque La Macronie jouera encore gros lors des législatives, avec un risque clair de perdre de nombreux députés. Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères et patron du parti Renaissance a lancé un appel « à la mobilisation de toutes les forces républicaines ». « Les députés sortants du champ républicain pourront ainsi bénéficier de notre investiture s'ils sont en accord avec le projet présenté », a-t-il annoncé. Mais rien n'assure que le Parti socialiste ou LR accepteront cette main tendue.

06H15 - Au RN, la dissolution accueillie avec joie

A la soirée de campagne hier soir du Rassemblement national, l'annonce d'élections législatives anticipées a suscité cris de joie et effusions.

« Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance », a immédiatement déclaré la cheffe de file du Rassemblement national Marine Le Pen après l'annonce d'Emmanuel Macron. « Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêts à entamer la réindustrialisation du pays », a-t-elle détaillé.

Une heure avant l'annonce de la dissolution, le candidat RN aux européennes Jordan Bardella, qui a recueilli entre 31,5% et 32% des voix, avait « solennellement » demandé à Emmanuel Macron « d'organiser de nouvelles élections législatives » pour tirer les leçons de son « désaveu cinglant ».



Une dissolution surprise

Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire écrasante de l'extrême droite aux élections européennes et convoqué des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet.

« Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale », a déclaré le chef de l'Etat dans une allocution télévisée après l'annonce des résultats. « Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second », a-t-il ajouté.

Six dissolutions sous la Vème

Prérogative présidentielle dans la Constitution de 1958, la dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée dimanche par Emmanuel Macron, est la sixième sous la Vème République et ne s'est présentée que huit fois en plus de cent ans.

Sous la Vème, le général de Gaulle et François Mitterrand en ont chacun prononcé deux, à chaque fois suivies par une victoire électorale de la majorité présidentielle. Celle décidée par Jacques Chirac en 1997 a en revanche vu la gauche remporter une majorité des sièges, donnant lieu à la nomination de Lionel Jospin à Matignon et à la cohabitation. Auparavant, les deux dissolutions prononcées en 1877 et en 1955 avaient été un échec pour les gouvernements qui les avaient décidées en Conseil des ministres.