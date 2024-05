Émeutes en Nouvelle-Calédonie : Macron convoque une réunion de crise

[Article publié mercredi 15 mai à 8h12, mis à jour à 11h02] Nouvelle nuit de violences, en Nouvelle-Calédonie. Au regard de la gravité de la situation, le président de la République a convoqué ce mercredi matin une réunion de crise. Le chef de l'Etat a annulé un déplacement prévu en Seine-Maritime (nord-ouest), où il devait inaugurer un parc d'éoliennes en mer et participera donc dans la matinée à un Conseil de défense et de sécurité nationale, qui rassemble un nombre restreint de ministres.

Selon un premier bilan, amené à évoluer, deux personnes sont mortes dans la nuit de mardi à mercredi et des centaines d'autres blessées dans l'archipel depuis le début des violences. Pour rappel, celles-ci sont provoquées par une réforme du code électoral de Nouvelle-Calédonie, votée par l'Assemblée nationale, mais rejetée par les indépendantistes.

Déjà deux morts

La première victime de ces émeutes, les plus graves depuis celles qui ont agité le territoire français du Pacifique Sud dans les années 1980, est décédée des suites de ses blessures après avoir été touchée par des tirs avec deux autres personnes, a annoncé le représentant de l'Etat français. Le Haut-commissaire de la République, Louis Le Franc, a précisé devant la presse que la victime n'avait pas été atteinte par un « tir de la police ou de la gendarmerie, mais de quelqu'un qui a certainement voulu se défendre ». La deuxième personne décédée a également trouvé la mort pendant la nuit, mais le Haut-commissariat, n'a, pour le moment, pas donné de précisions sur les circonstances de sa mort.

« Je vous laisse imaginer ce qui va se passer si des milices se mettaient à tirer sur des gens armés », a aussi expliqué le Haut-commissaire de la République, déplorant une situation qu'il a qualifiée d'« insurrectionnelle » dans l'archipel. « L'heure doit être à l'apaisement (...) l'appel au calme est impératif », a-t-il martelé.

Au micro de RTL ce matin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin a fait état de « centaines » de personnes été blessées dont une « centaine » de policiers et gendarmes. Les « circonstances » dans lesquelles une personne a été tuée par balles dans la nuit de mardi à mercredi restent à « préciser », a ajouté le ministre. Des « dizaines » de « maisons, d'entreprises » ont été brûlées, a-t-il également annoncé.

Le Haut-commissaire a également fait état de plusieurs « échanges de tirs de chevrotine entre les émeutiers et les groupes de défense civile à Nouméa et Païta » et d'une « tentative d'intrusion à la brigade (de gendarmerie) de Saint-Michel ». Les forces de l'ordre ont mené un total de 140 interpellations dans la seule agglomération de Nouméa, selon un nouveau bilan dressé par Louis Le Franc.

Des infrastructures publiques brûlées

Par ailleurs, malgré l'instauration d'un couvre-feu dans l'agglomération de Nouméa mardi dès 18h00 locales (09h00 à Paris), les actes de vandalisme n'ont pas cessé. Louis Le Franc a fait état de « graves troubles à l'ordre public (...) toujours en cours », dont de « nombreux incendies et pillages de commerces et d'établissements publics ».

Plusieurs infrastructures publiques de Nouméa ont brûlé dans la nuit, a constaté un correspondant de l'AFP. Des voitures accidentées ou calcinées étaient également visibles un peu partout dans les rues, alors que des camions transportant des gendarmes mobiles, entre autres forces de l'ordre, sillonnaient la ville.

Mercredi matin, faute d'approvisionnement des commerces, les pénuries alimentaires ont provoqué de très longues files d'attente devant les magasins. Certains à Nouméa étaient pris d'assaut, d'autres étaient quasiment vides, n'ayant plus de pain ni de riz à vendre.

Le GIGN et le Raid mobilisés

Dans un bilan provisoire rendu public mardi, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin avait fait état de « plus de 70 policiers et gendarmes blessés » dans les violences. Et « 80 chefs d'entreprises ont vu leur outil de production brûlé ou détruit ». Les premières altercations entre manifestants et forces de l'ordre avaient commencé dans la journée de lundi, en marge d'une mobilisation indépendantiste contre la réforme constitutionnelle.

Dans la crainte d'un enlisement, des éléments du GIGN, du RAID (son équivalent pour la police), quatre escadrons de gendarmes mobiles et deux sections de la CRS 8, une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, ont été mobilisés. D'autres renforts étaient en cours d'acheminement dans l'archipel, selon Gérald Darmanin.

Cinquante membres du GIGN vont être envoyés en Nouvelle-Calédonie d'ici la fin de la semaine, a précisé une source proche du dossier à l'AFP, ce qui portera à une centaine les effectifs de l'unité d'élite de la gendarmerie dans l'archipel.

Des violences « indigne(s) », selon Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a condamné ce mercredi matin le « caractère indigne et inacceptable » des violences et appelé toutes les parties au « calme ».

« Les choix des anciens et l'histoire de la Nouvelle-Calédonie imposent à chacun aujourd'hui de condamner toutes ces violences sans ambiguïté et d'appeler au calme, alors que les discussions sur l'avenir doivent reprendre », a écrit le président français dans un courrier aux représentants de Nouvelle-Calédonie.

Dans le même temps, en métropole, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mardi à mercredi par 351 voix contre 153 le texte, qui élargit le corps électoral. La réforme devra encore réunir les trois cinquièmes des voix des parlementaires réunis en Congrès à Versailles.

Le Congrès se réunira fin juin en l'absence d'accord

Le chef de l'Etat a précisé que le Congrès se réunirait « avant la fin juin », à moins qu'indépendantistes et loyalistes ne se mettent d'accord d'ici là sur un texte plus global. « Il s'agira, collectivement et en responsabilité, de trouver un accord qui dépasse le seul dégel (du corps électoral, ndlr) et tienne compte du chemin parcouru et des aspirations de chacun », a écrit le chef de l'Etat dans un courrier invitant les représentants calédoniens à des discussions avec le gouvernement à Paris.

« En l'absence de cet accord, que je continue d'appeler de mes vœux, et qui est souhaitable à tous égards pour les Calédoniens, le Congrès se réunirait avant la fin juin », a-t-il ajouté. Emmanuel Macron précise avoir demandé au Premier ministre Gabriel Attal et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin de recevoir les « représentants des forces politiques indépendantistes et non indépendantistes à Paris ».

Une rencontre au sommet de l'Etat « dans les prochaines semaines »

Le Premier ministre et le ministre « fixeront une date dans les prochaines semaines », a aussi expliqué Emmanuel Macron dans sa déclaration du jour. Le souhait, côté exécutif, est que la rencontre puisse se faire le plus rapidement possible. « Dès à présent, ils se tiennent à votre disposition pour organiser votre venue à Paris et pour créer les conditions d'un dialogue qui engage les uns et les autres », souligne le chef de l'Etat.

Si un accord est trouvé pour une révision constitutionnelle plus large, un « nouveau projet de loi constitutionnelle » sera déposé par le gouvernement, précise Emmanuel Macron. Les discussions pourront notamment porter sur l'organisation de l'autodétermination future et sur la répartition des compétences entre les provinces et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Le projet de loi constitutionnelle vise à élargir le corps électoral aux élections provinciales, cruciales dans l'archipel. Le corps électoral actuel se limite essentiellement aux électeurs inscrits sur les listes pour une précédente consultation en 1998 et à leurs descendants, excluant de facto les résidents arrivés après 1998 et de nombreux natifs.

Les indépendantistes ont « pris acte » de la réforme

Les partisans de l'indépendance jugent que ce dégel risque de « minoriser encore plus le peuple autochtone kanak ». Devant la presse, le président indépendantiste du gouvernement du territoire, Louis Mapou, a « pris acte » de la réforme votée à Paris mais a déploré une « démarche qui impacte lourdement notre capacité à mener les affaires de la Nouvelle-Calédonie ».

« Nous lançons un appel au calme », a poursuivi Louis Mapou. « Les mobilisations doivent se passer dans un cadre », a enchaîné le président du sénat coutumier Victor Gogny, « Depuis deux jours on est sorti de ce cadre et le pays est en feu. Il faut revenir dans ce cadre et que tout se calme ».

Les élus de droite demande l'état d'urgence

Les dirigeants des Républicains ont demandé que le Conseil des ministres instaure mercredi l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie pour mettre fin aux émeutes. « Je demande au Président de la République de décréter l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie dès ce matin, en Conseil des ministres », a déclaré le président du groupe LR à l'Assemblée nationale Olivier Marleix sur la chaîne LCI.

« Il faut aussi mobiliser l'armée. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont en nombre insuffisant. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de préparation, pas plus de forces de l'ordre », a-t-il dénoncé, réclamant également « des assignations à résidence » des gens « les plus dangereux ». Pour rappel, l'état d'urgence avait déjà été réclamé mardi par la cheffe de file des loyalistes à Nouméa, l'ancienne ministre Sonia Backès.

« Il ne peut pas y avoir de dialogue dans la chienlit », a renchéri le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau sur franceinfo. Il a soutenu la décision d'Emmanuel Macron de ne pas convoquer de Congrès dans l'immédiat après le vote de la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale et d'inviter les représentants des forces politiques indépendantistes et non indépendantistes à Paris.

A l'extrême droite également, la patronne du Rassemblement national Marine Le Pen a estimé que « la gravité des violences qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie nécessite la proclamation de l'état d'urgence », dans un message sur le réseau social X.

« Tout doit être fait pour qu'il y ait une solution négociée », a pour sa part estimé Marie Toussaint sur France 2, qui a souhaité que le Premier ministre, Gabriel Attal, « pilote lui-même ces discussions ». Du côté de La France insoumise, le député Adrien Quatennens a martelé sur Sud Radio qu' « un accord global est possible et il est souhaitable », tout en accusant le gouvernement de se comporter « en pompier pyromane » et de « piétiner les accords de Nouméa » de 1998.

A l'inverse, le leader d'extrême droite Eric Zemmour a appelé à « réprimer sévèrement » les émeutiers. Favorable à la réforme contestée du corps électoral local, le président de Reconquête! a affirmé que « les Kanaks ne sont pas innocents dans cette histoire », évoquant des « aides », des « financements » et même des « armements chinois ».

