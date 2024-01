Emmanuel Macron : la hausse de la franchise médicale à un euro sur une boîte de médicaments n'est pas un « crime terrible »

« Une France plus forte et plus juste » : Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures, mardi lors d'une conférence de presse, pour donner corps à son concept de « réarmement », une semaine après la nomination de son nouveau gouvernement, avec à sa tête Gabriel Attal. Lors d'un propos liminaire, le chef de l'Etat a esquissé « le sens profond » de son action, après une année 2023 marquée par l'adoption des lois sur les retraites et sur l'immigration. « Je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir » et que « nous n'en avons pas fini avec notre histoire de progrès et que nos enfants vivront mieux demain, que nous ne vivons aujourd'hui », a-t-il assuré. Alors que son nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, ne prononcera que le 30 janvier sa déclaration de politique générale, le chef de l'État a, bien au-delà des « grand axes » annoncés par l'Élysée, distillé plusieurs mesures concernant l'école, l'économie et la sécurité.

Premier axe: la jeunesse et l'école.

Réarmement civique

Pour ce qu'il nomme le « réarmement civique », Emmanuel Macron souhaite que chaque génération de Français apprenne « ce que la République veut dire ». « Et cela dès l'enfance », avec notamment la reprise « du contrôle de nos écrans. ».

« Sur la base de recommandation d'experts nous déterminerons le bon usage des écrans dans la famille, à la maison comme en classe », a déclaré le chef de l'Etat, en précisant qu'il y aura peut-être « des interdictions » et des « restrictions ».

Dans la même veine, l'instruction civique fera son grand retour au collège à raison d'une heure par semaine dès la 5e dès cette année. Et Le théâtre va également devenir un passage obligé dès la rentrée prochaine, tandis que « l'histoire de l'art retrouvera sa place au collège et au lycée. »

Par ailleurs, « la tenue unique sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements tous volontaires. Elle sera évaluée méthodiquement et si elle est concluante, elle sera généralisée en 2026. »

Autre point sur lequel Emmanuel a insisté, « assurer l'ordre », « en contrôlant mieux nos frontières », explique-t-il, citant la loi immigration, en « luttant contre les inégalités grâce à un doublement de la présence policière dans les rues », « en luttant contre la drogue » ou « contre l'Islam radical .»

Relancer la natalité

Par ailleurs, Emmanuel Macron veut relancer sa natalité. Il a promis la création d'un « congé de naissance » de six mois pour remplacer le congé parental, ainsi que le lancement d'un « grand plan » pour lutter contre le « fléau » de l'infertilité, deux mesures visant à relancer la natalité en France. Une annonce qui fait suite à l'annonce par l'Insee ce même jour d'un recul de 6,6% du nombre des naissances en France en 2023, passant sous la barre symbolique des 700.000 pour la première fois depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

« Après l'allongement du congé de paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance serait un élément utile dans une telle stratégie », a fait valoir le chef de l'Etat. Face à l'infertilité en hausse, « un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique », a ajouté Emmanuel Macron.

« Il sera mieux rémunéré et permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant six mois s'ils le souhaitent », a-t-il précisé, estimant que le congé actuel « crée beaucoup d'angoisse parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré », et crée ainsi « des situations impossibles ».

« Surtout, il sera plus court que le congé parental actuel, qui peut aller jusqu'à trois ans et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail », a observé le chef de l'Etat.

Selon l'Elysée, l'idée est de « débloquer les freins économiques et sociaux au désir d'enfant ». La ministre des Solidarités Aurore Bergé avait déjà promis en novembre la création en 2025 de ce « nouveau droit » pour les familles, indiquant à l'époque que ce congé « pourrait » coexister avec l'ancien congé parental, actuellement rémunéré à hauteur de 429 euros par mois. Elle avait assuré que les deux parents pourraient « le prendre en même temps ou l'un après l'autre, à temps plein ou à temps partiel ».

Régulariser nombre de médecins étrangers

Emmanuel Macron a par ailleurs souhaité « régulariser nombre de médecins étrangers qui tiennent parfois à bout de bras nos services de soins ». Pour « mettre fin au scandale des déserts médicaux », il faut « permettre des coordinations plus simples » entre médecine de ville et hôpital, et avec les professions paramédicales, mais aussi « régulariser nombre de médecins étrangers qui tiennent parfois à bout de bras nos services de soins, et que nous laissons dans une précarité administrative qui est complètement inefficace », a plaidé le chef de l'Etat.

Concernant les déserts médicaux, Emmanuel Macron a rappelé que la France compte de 100.000 médecins généralistes, dont « 25 à 30% ont plus de 70 ans ». « On doit créer plus de postes mais pendant les 5 à 7 ans qui viennent il faut réorganiser les choses. »

Franchise médicale à un euro

Au sujet des franchises médicales, actuellement de 50 centimes sur une boîte de médicaments et qui pourrait passer à 1 euro, Emmanuel Macron a rappelé qu'il n« 'y avait pas d'argent magique et que si ce n'est pas le consommateur qui paye c'est le contribuable. »