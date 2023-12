Frédéric Péchenard : « Lutter contre la délinquance ne se réduit pas à augmenter le nombre de policiers »

LA TRIBUNE DIMANCHE - Reprenez-vous à votre compte le terme d'« ensauvagement » utilisé par Gérald Darmanin ?

FRÉDÉRIC PÉCHENARD - Non, je n'utilise pas cette expression. Je préfère dire qu'il y a en France une augmentation des violences et des tensions et que c'est un problème de société. C'est indéniable et c'est inquiétant.

La CRS 8 et ses quatre déclinaisons locales participent-elles à faire baisser le niveau de violences ?

Le besoin de forces mobiles qui se déplacent rapidement est réel. De ce que j'observe, la création de la CRS 8 est une idée intéressante et le développement de nouvelles compagnies dans les Régions va dans le même sens. Dès que vous mettez des gens en tenue quelque part, ça fait baisser le niveau de tension, mais de façon ponctuelle. C'est tout le sujet des forces mobiles ; on ne parle pas de pérennité, ce n'est pas leur rôle.

Comment traiter le problème de fond ?

Il ne faut pas réduire la lutte contre la délinquance à l'augmentation du nombre de policiers. Il faut également mettre fin à l'impunité. Cesare Beccaria écrivait : « L'importance dans la sanction, ce n'est pas sa sévérité, c'est sa certitude. » Aujourd'hui, la majorité des vols et des délits en France ne sont pas sanctionnés. Les amendes ne sont pas payées, il y a des réductions automatiques de peine, les délinquants ne vont pas en prison. C'est cet effritement de la sanction qui favorise le sentiment d'impunité.

Selon vous, comment y remédier ?

C'est entre les mains du régalien. Il faut augmenter le nombre de comparutions immédiates pour qu'au sortir de la garde à vue les délinquants soient jugés, et pas des mois voire des années après. Pour cela, les moyens de la justice doivent être revus à la hausse.

Et pour les mineurs, quelles solutions suggérez-vous ?

Certains pays comme le Danemark ont mis en place de très courtes peines de prison, de l'ordre d'une semaine, même pour les mineurs. Cela permet d'avoir une sanction immédiate en évitant la déscolarisation et la désocialisation.