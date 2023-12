L’offensive de Bardella auprès des patrons

Les déplacement politiques se règlent au millimètre. Jordan Bardella applique, lui, ce mantra à toute son existence. Aujourd'hui, à Florence, le président du Rassemblement national va battre l'estrade avec son homologue italien, Matteo Salvini, super-ministre de Giorgia Meloni et patron du parti de droite populiste Lega. Il a prévu de parler dix minutes, très précisément, et dans la langue de Dante, un clin d'œil à ses origines familiales.

Le RN a beau avoir consacré l'année 2023 à sa « précampagne », le raout florentin est une étape importante du marathon des européennes de juin. Parmi les conviés, quelques absents comme Geert Wilders, dont le mouvement eurosceptique et anti-immigration PVV n'a pu former de coalition aux Pays-Bas malgré sa nette victoire aux législatives.

« Un côté machine de guerre »

Jeudi aussi, les choses ont été très calculées. Le poulain de Marine Le Pen s'est rendu au salon de la CPME à Station F, cet incubateur de start-up parisien. À chaque stand, le même rituel se déploie sous l'œil des curieux et des caméras. Les bras croisés, droit comme un I, l'homme de 28 ans - qui suit des cours de « théorie économique pure » quand son agenda le permet - écoute ses interlocuteurs, pose quelques questions, mécanique mais l'air sincère. « Et il y a de la concurrence dans votre secteur? » Il accorde des selfies çà et là, comme toujours. Certains dirigeants de fédérations d'entrepreneurs n'hésitent pas à lui en demander. L'eurodéputé s'exécute, déclenche son sourire habituel. Il lâche ce bon mot : « Je ferai un stand l'année prochaine... avec ma start-up politique, le RN ! » Étatiste en diable il y a encore quelques années, le parti arbore désormais le plus « probusiness » des visages. Son président le porte bien, affichant son « pragmatisme » et la plasticité intellectuelle qui va avec. Idem à HEC l'avant-veille, où il est allé débattre avec ceux qui, à l'avenir, trusteront les avant-postes de notre économie.

Jordan Bardella chemine, en quasi-état de lévitation. Donnée à 29 % dans les sondages, la tête de liste du RN aux européennes suscite l'intérêt d'électeurs jamais encore tentés par le frontisme. « Il a un physique de droite, ça joue un peu », raille un stratège lepéniste, qui ajoute : « Il y a une part de mystère chez lui. Marine [Le Pen] peut changer d'avis, mais on sait ce qu'elle pense ; Jordan, on ne sait pas. Sa rapidité est saisissante, il a minuté sa vie. Il est même plutôt "control freak", c'est ce qui lui donne son côté machine de guerre. »

Son sens du contact humain, certains y voient - surtout les « ex » du RN - un don pour s'approprier les éléments de langage. Le natif de Drancy prospère, il le sait, sur les acquis du nom Le Pen, garant de fermeté sur l'immigration et la sécurité. L'actualité se charge de réactiver ces fameux « fondamentaux » - le meurtre de Thomas à Crépol en est la dernière illustration. Jordan Bardella se payant même le luxe d'être plus sévère qu'Éric Ciotti et Éric Zemmour, ses rivaux Les Républicains (LR) et Reconquête, à l'égard des membres de l'ultradroite qui ont mené une expédition punitive à Romanssur-Isère. Ou le Front à front renversé.

Depuis qu'il est devenu président du RN et que Marine Le Pen se concentre sur le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, le duo se répartit les rôles. Au premier l'opérationnel et la volonté d'instaurer « un climat de confiance » avec les milieux économiques, à la seconde la hauteur de vues et la sensibilité plus « sociale ». Cela n'empêche pas les couacs, comme sur la posture à adopter vis-à-vis de Vladimir Poutine. De l'écume, selon Sébastien Chenu, proche de la députée du Pas-de-Calais. « On a tous envie de gagner en 2027, ça nous rend plus unis », résume-t-il auprès de La Tribune Dimanche. Exit, jusqu'à nouvel ordre, les tensions qui ont jalonné l'histoire du mouvement d'extrême droite, de la scission mégrétiste aux querelles doctrinales entre Florian Philippot et Marion Maréchal.

Une percée et des vertiges

La droite classique, guettée par la déconfiture, ne peut que constater l'efficacité de l'ex-leader du Front national de la jeunesse (FNJ). « C'est un nouveau visage avec un message clair, note une figure influente de LR. Il incarne un RN qui ressemble à la frange dure de LR. C'est un vrai atout dans la manche de Le Pen. » Selon un conseiller politique du parti, Jordan Bardella a deux qualités : son extraction populaire, peu politisée, ce qui rend difficile son rattachement à une idéologie sulfureuse, et sa patience. « Il a compris qu'il fallait s'adresser en priorité aux gens qui, aujourd'hui, ont entre 14 et 16 ans, poursuit notre source. Il vise la présidentielle de 2032 et il sait que ces gens seront alors en âge non seulement de voter, mais de militer. » Sur TikTok, ses vidéos font régulièrement des millions de vues.

Sa percée fulgurante, au-delà des vertiges qu'elle provoque, comporte des bémols. « Au RN, tout le monde aime Jordan, mais il n'y a pas de bardellistes », grince un cadre du parti. Il a bien une garde rapprochée, en grande partie issue des jeunesses frontistes, mais le gros des troupes n'a d'yeux que pour Marine Le Pen. Par ailleurs, Jordan Bardella a connu quelques ratés après la victoire des européennes de 2019. Il y a eu les régionales de 2021 en Île-de-France, où il a fait moitié moins de voix que Wallerand de Saint-Just la fois précédente. Puis la faute de carre sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, qui l'a beaucoup « déstabilisé » selon un poids lourd du RN.

Est-ce cela qui a incité Marine Le Pen à garder un œil sur sa préparation du débat à HEC ? Ce qui est certain, c'est que le tandem collabore étroitement dans la composition de la liste pour les européennes de 2024. Parmi les noms qui circulent, il y a ceux de Matthieu Valet, porte-parole du Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP), de Fabrice Leggeri, ex-directeur de l'agence Frontex, du sondeur Jérôme Sainte-Marie ou encore de l'avocat Alexandre Varaut, ex-eurodéputé proche de Philippe de Villiers. Marine Le Pen a tenté une approche avec Céline Pina, habituée des plateaux de CNews, mais l'essayiste a refusé.

Quant à Jordan Bardella, attendu en Tchéquie mi-décembre, il va consacrer les fêtes au programme électoral, puis le mois de janvier au livre qu'il prépare. Pour la campagne nationale, des meetings auront lieu dans des petites communes, mais aussi des villes moyennes comme Toulon ou Sète. Confiant, Jordan Bardella pense que LR et Reconquête vont dévisser et qu'il peut atteindre les 30 %. Un conseiller met en garde : ça peut poser un problème de « narration » pour la suite, surtout avec la forte abstention. « S'il finit à 24-25, les médias diront qu'une nouvelle fois le RN démarre haut, et puis... »