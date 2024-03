Nos informations confidentielles : Marie Toussaint, Hollande et Sarkozy, Hayer, Dussopt, Maréchal...

Marie Toussaint boycotte CNews

La chaîne d'information du groupe Bolloré a convié les candidats aux élections européennes à débattre sur leur plateau le 30 mai, dix jours avant le scrutin. Mais la tête de liste des écologistes, Marie Toussaint, a fait le choix de ne pas participer à cette confrontation. Elle a rédigé une lettre qu'elle a envoyée vendredi à la chaîne d'info en continu dans laquelle elle dit avoir « longuement réfléchi » avant de prendre sa décision, qu'elle lie notamment au fait que CNews ait présenté l'avortement comme

première cause de mortalité dans le monde devant le cancer et le tabac, avant de présenter ses excuses. « Comme l'a une fois de plus démontré cette séquence délirante [...], votre chaîne n'est désormais qu'une simple officine de propagande au service d'un combat civilisationnel », écrit la députée européenne. Avant d'égrener la liste des condamnations de CNews. La juriste en droit international de l'environnement dit ne pas vouloir « mettre [sa] parole au service d'un rééquilibrage acrobatique des temps de parole des médias du groupe Bolloré » ni « participer à l'effort de trumpisation de l'espace médiatique » menée selon elle par la chaîne de Serge Nedjar.

Le chef de l'État reçoit Hollande et Sarkozy

À la veille des rencontres en format « Saint-Denis » prévues à l'Élysée jeudi avec les chefs de parti, à huis clos et sans collaborateurs, pour les informer de la situation en Ukraine, le président de la République entamera ses consultations la veille. Emmanuel Macron recevra tour à tour ses deux prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy mercredi.

Macron coache Hayer

« Sois bien dans tes baskets et fais les choses comme tu les sens ! » C'est la recommandation faite par Emmanuel Macron à Valérie Hayer, jeudi, lors du dîner organisé à l'Élysée avec les responsables de la majorité, auquel la tête de liste pour les élections européennes de juin participait. Après le 20 Heures de TF1 et C à vous cette semaine, l'eurodéputée sortante va poursuivre sa tournée médiatique en participant à au

moins une émission tous les deux jours afin de combler son déficit de notoriété.

Philippe adoube Dussopt

Édouard Philippe est très satisfait de l'arrivée d'Olivier Dussopt au poste de secrétaire général exécutif de Renaissance. Le patron d'Horizons apprécie beaucoup l'ancien ministre du Travail, alors que ses relations avec Stéphane Séjourné, le numéro un du

parti présidentiel, sont beaucoup plus compliquées. Celui qui entend bien être sur la ligne de départ de 2027 et Olivier Dussopt ont pris un café ensemble mardi.

Maréchal épargne Bardella

Le RN a beau taper sur les zemmouristes et leur promettre moins de 5 % aux européennes, Marion Maréchal refuse toujours de s'en prendre nommément à Jordan Bardella. La raison, selon un stratège qui a l'oreille de la tête de liste Reconquête : « Une majorité d'électeurs RN ont une bonne image d'elle. Viser Jordan, ça ferait aigri. Nos deux groupes ont vocation à travailler ensemble au Parlement européen après le 9 juin, il ne faut pas être grotesque. » Et puis, conclut-il, « ce n'est pas le caractère de Marion ».