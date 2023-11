Nouveau déjeuner entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont déjeuné ensemble jeudi à l'Élysée. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis leur dîner à la Lanterne le 24 septembre. Après une période de tensions entre eux, ces agapes, qui avaient eu lieu en compagnie de leurs épouses, avaient permis d'apaiser les choses. Cette semaine, l'ancien et l'actuel chef de l'État ont échangé sur le contexte international, qui a tout bouleversé cet automne. Mais leur rencontre a aussi lieu tandis que, comme le rapportait La Tribune Dimanche le 5 novembre, des réflexions sur un grand remaniement en début d'année prochaine circulent à l'Élysée. Initialement, Nicolas Sarkozy devait partager la table de Bruno Le Maire à Bercy jeudi. Le rendez-vous avait été calé de longue date avec le ministre des Finances. Mais l'ancien chef de l'État l'a finalement reporté. Il avait entre-temps reçu l'invitation d'Emmanuel Macron. Leur déjeuner s'est déroulé la veille de l'interrogatoire de Nicolas Sarkozy devant la cour d'appel de Paris, où se tient le procès en appel de l'affaire Bygmalion. Par Ludovic Vigogne.

Borne et les motions de censure « lunaires »

En privé, la Première ministre n'en finit pas de fulminer contre les motions de censure à répétition de LFI : « Ça me bouffe du temps. Dans leurs discours, ils ne savent même plus quoi raconter, cela n'a d'intérêt pour personne. Les motions de censure, ça devient lunaire. » Et de rappeler que les très nombreux 49.3 (28 au total) dégainés par Michel Rocard n'avaient, eux, entraîné que six motions de censure. N.P

Véran au charbon

Vendredi, il était devant 500 étudiants de l'université de Grenoble. Demain, il échangera avec les habitants du village de Crépol, où le jeune Thomas a été poignardé mortellement. Et il sera en fin de semaine à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Olivier Véran le dit : « Je ne lâche pas le terrain universitaire à LFI ni la ruralité au RN. » Ce qui a attiré au porte-parole du gouvernement cet encouragement du président de la République : « Toi, tu vas vraiment dans les endroits difficiles. »

La Pompidoumania de Lisnard

Le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, s'apprête à publier en février 2024 un livre sur Georges Pompidou, cinquante ans après la mort du deuxième président de la Ve République. L'élu cannois, putatif candidat des Républicains à la présidentielle de 2027, le cosigne avec le haut fonctionnaire Christophe Tardieu, avec qui il a déjà coécrit La culture nous sauvera (Éditions de l'Observatoire, 2021). Le Nœud gordien de Georges Pompidou est le livre de référence de David Lisnard. L.V.