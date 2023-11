Un documentaire secret sur Emmanuel Macron en cours de réalisation

Un film sur le second quinquennat d'Emmanuel Macron est actuellement en cours de réalisation. À l'Élysée, le projet est classé secret-défense. Il est produit par Mediawan et supervisé par Cédric Jimenez, le réalisateur de Bac Nord et Novembre. Il n'est pas nouveau. Il a démarré à la fin de 2021. Initialement, le documentaire devait raconter la campagne de réélection du chef de l'État, puis les premières semaines qui l'ont suivie. Mais le résultat n'a pas été jugé complètement satisfaisant. En raison de la guerre en Ukraine, l'international a tout vampirisé et on ne voyait pas assez Emmanuel Macron au contact des Français.

Après une période de réflexion, il a donc été décidé de poursuivre le film, qui s'est transformé en récit du second mandat. En fin d'année dernière, les deux JRI (journalistes reporter d'images), qui suivent de très près le président depuis le début du projet, étaient ainsi « embedded » avec ce dernier lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar ou de sa visite sur le Charles-de-Gaulle en décembre.

Au début de novembre, ils l'accompagnaient au Kazakhstan et en Ouzbékistan, et le 7 en Dordogne. Mercredi, ils étaient encore à l'Élysée pour filmer sa participation au Sommet des Leaders du G20, qui se tenait en visioconférence...

Le tournage continuera au moins tout au long de 2024, qui, des JO aux cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement..., sera riche en événements spectaculaires, mais il pourrait également se poursuivre bien au-delà. Concernant le mode de diffusion de ce documentaire, rien n'est pour l'instant décidé. Une sortie au cinéma n'est pas exclue.