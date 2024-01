Ses dialogues avec Sarkozy, sa relation avec Macron...Comment Attal s'est imposé

28 août - « La parole performative »

À l'Élysée, Gabriel Attal fait face à Brigitte Macron. C'est la troisième fois qu'ils déjeunent ensemble. Au tout début de son aventure, quand il était devenu secrétaire d'État à la Jeunesse lors du premier quinquennat, la première dame avait invité le jeune espoir macroniste à sa table. Par la suite, il l'avait convié au porte-parolat, où il avait entre-temps été nommé.

Lire aussiRemaniement : Attal, l'arme anti-RN de Macron