Gabriel Attal nommé Premier ministre, le plus jeune de la Ve République

Après un long suspense, Gabriel Attal, 34 ans, a été nommé ce mardi matin Premier ministre, le plus jeune de l'histoire de la V République, selon une source du camp présidentiel. Emmanuel Macron lui donne désormais la charge de former un nouveau gouvernement à la place d'Elisabeth Borne qui a démissionné lundi.

Emmanuel Macron a donc choisi un profil plus politique, un chef de la majorité capable de livrer bataille en vue des élections européennes de juin prochain. Le constitutionnaliste, Benjamin Morel, dit d'ailleurs de lui qu'il incarne une « stratégie très offensive en vue » de ces élections et pour lesquelles l'extrême droite est donnée gagnante en France.

Il est aussi un Macroniste de la première heure qui offre des garanties aux tenants de l'aile gauche de la majorité. Issu de la mouvance des jeunes soutiens de Dominique Strauss-Kahn, ancien poids lourd de la gauche tombé en disgrâce après avoir été arrêté pour agression sexuelle en 2012 à New York, Gabriel Attal avait, en effet, fait partie des premiers socialistes à suivre Emmanuel Macron lors de la création en 2016 de son parti En Marche!, tremplin vers l'Elysée.

Préféré à Julien Denormandie et Sébastien Lecornu

Avant ce poste, le jeune marconiste avait été le plus jeune membre du gouvernement sous la Ve République en 2018, en endossant la fonction de secrétaire d'Etat à la Jeunesse auprès du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer. Un poste qu'il a lui-même occupé à partir de juillet 2023, après s'être occupé du Budget à Bercy.

Gabriel Attal a ainsi reçu les faveurs du président, écartant les autres pressentis. Parmi eux figuraient Julien Denormandie, 43 ans, marcheur de la première heure et quasiment ombre portée du chef de l'Etat depuis dix ans. Mais aussi Sébastien Lecornu, 37 ans, ministre des Armées issu de la droite, qui s'est, au fil des années, taillé une place dans le cercle des conseillers politiques du président. Mais son profil n'a pas été recommandé par le patron du MoDem, François Bayrou, allié de poids du chef de l'Etat, qui le juge en contradiction avec l'idée d'un dépassement du clivage droite-gauche.

Un nouveau gouvernement sous le signe du « réarmement »

À 34 ans, il aura pour mission d'offrir à Emmanuel Macron l'élan que son second quinquennat n'a jamais trouvé. En effet, il « incarne un élan, une dynamique, une audace dont on a sûrement besoin », résumait ce mardi à l'AFP un cadre de la majorité.

Sa première tâche sera de former un nouveau gouvernement sous le signe du « réarmement » vanté par le chef de l'Etat lors de ses voeux du Nouvel An : « réarmement industriel, économique, européen » mais aussi « civique », autour notamment du vaste chantier de l'école que Gabriel Attal a porté depuis l'été en initiant de nombreuses réformes d'ampleur.

Mais le deuxième quinquennat Macron est englué dans les difficultés : sans majorité à l'Assemblée depuis 2022, confronté à la montée du Rassemblement national, le président peine à donner du souffle à son mandat. L'adoption dans la douleur de l'impopulaire réforme des retraites, et plus récemment d'une loi immigration soutenue par l'extrême droite qui a divisé la majorité présidentielle, ont aussi laissé des traces.

La nomination de Gabriel Attal offre donc des garanties aux tenants du « dépassement » du traditionnel clivage droite-gauche. Mais, elle « ne réglera pas le problème de la majorité, ni le problème principal qui est ''où est le cap principal du mandat'' », souligne le politologue Bruno Cautrès même si le jeune ministre peut faire penser au « Macron du départ, un briseur de code ».

Une personnalité appréciée des Français... et des Républicains

Le nouveau Premier ministre est en tout cas une personnalité appréciée des Français. En témoigne la première place ravie à l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe (qui l'occupait depuis son départ de Matignon) au baromètre mensuel des personnalités politiques réalisé par Ipsos-Le Point en décembre dernier.

De même auprès du parti Les Républicains (LR). À commencer par leur patron, Eric Ciotti, qui disait de lui, quelque temps plus tôt, qu'il « a fait un sans-faute depuis qu'il est à l'Éducation » se montrant également sensible au fait que le ministre retienne les Alpes-Maritimes, son fief, parmi les collectivités qui expérimenteront le port de l'uniforme à partir de septembre, durant deux ans.

Si sa jeunesse et sa nomination récente à l'Education nationale étaient invoquées ces derniers jours par plusieurs conseillers pour écarter l'hypothèse de sa nomination, les mêmes arguments justifient désormais sa promotion. « La jeunesse, la cote dans l'opinion et la capacité réelle ou supposée à conduire la campagne gouvernementale des européennes ont fait la différence », croit savoir la source proche de l'exécutif. « Il est populaire, jeune, et c'est quelqu'un créé de toutes pièces par Macron », abonde une ministre.

Un « M. Macron junior », selon LFI

Un enthousiasme loin d'être partagé du côté de la France Insoumise. Ce mardi, avant l'annonce de sa nomination, la cheffe des députés LFI, Mathilde Panot, a, en effet, qualifié Gabriel Attal de « M. Macron junior, qui s'est spécialisé dans l'arrogance et le mépris ».

C'est celui qui a assumé tout de la Macronie : il s'est fait connaître en défendant mordicus Emmanuel Macron et Alexandre Benalla au moment de l'affaire Benalla, a-t-elle taclé lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale.

Il « est celui qui a commencé une rentrée scolaire en préférant se focaliser sur l'habit de jeunes femmes et sur l'interdiction de l'abaya », a-t-elle poursuivi. L'interdiction de l'abaya au nom de la laïcité, décidée à la rentrée de septembre 2023 par le ministre, avait été violemment critiquée par La France insoumise, qui a dénoncé une forme de « sexisme » et de « racisme ».

(Avec AFP)