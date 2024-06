Armement : Ursula Von der Leyen chiffre à 500 milliards d'euros les besoins de financement de la défense de l'UE

Quelques heures après sa reconduction à la tête de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen a frappé fort. Cette dernière a assuré, jeudi, que l'industrie de défense de l'UE a besoin de quelque 500 milliards d'euros ces dix prochaines années face à la menace russe.

« Nous estimons que des investissements supplémentaires d'environ 500 milliards d'euros sont nécessaires pour la prochaine décennie », a-t-elle déclaré devant la presse, à l'issue d'un sommet européen durant lequel elle a exposé ces estimations.

Elle n'a toutefois pas donné de détail sur le calcul de cette somme, cinq fois plus importante que celle évoquée un moment par Thierry Breton, le commissaire européen chargé de l'industrie de défense, selon des sources diplomatiques. « Nous n'avons pas eu de documents écrits, nous n'avons pas vu de détail, c'est un calcul au doigt mouillé », a déploré un diplomate européen, après l'intervention de la présidente de la Commission devant les dirigeants européens.

Recourir à un emprunt européen pour la Défense?

Ursula von der Leyen a renoncé à présenter un document écrit pour privilégier une communication orale aux dirigeants européens, jugeant que le sujet n'était « pas assez mûr », a expliqué un autre diplomate. Les dirigeants de l'UE avaient demandé à la Commission, lors d'un précédent sommet en mars, de leur présenter plusieurs options pour financer le renforcement de leur industrie de défense, plus de deux ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, ce qu'a fait la présidente de l'institution.

Ursula von der Leyen s'est basée sur les besoins « considérables » de financement de cette industrie pour présenter aux 27 les options possibles, d'après un des diplomates. L'une des options consiste à recourir à un emprunt européen, comme l'UE l'avait fait pour financer son plan de relance pour l'après-Covid. Plusieurs Etats membres, dont la France ou l'Estonie, y sont favorables, mais d'autres comme l'Allemagne ou les Pays-Bas s'y opposent. « Aucune de ces options n'est facile, mais toutes doivent être examinées avec la volonté politique qui convient à une décision (prise) ensemble, et doivent être examinées sérieusement », a indiqué Mme von der Leyen.

Les Vingt-Sept vont demander à l'exécutif européen de faire de nouvelles propositions avant un nouveau sommet, selon ces sources diplomatiques.

Une Europe qui cherche à rattraper son retard

Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'UE cherche à renforcer son industrie de défense, très en retard après des années de coupes budgétaires. Elle a encore accéléré ses efforts après février 2022. « Nous n'avons pas attendu la guerre en Ukraine » pour penser au réarmement de l'Europe, avait notamment rappelé le Commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, à l'occasion lors du Paris Air Forum organisé par La Tribune le 13 juin. Il a notamment pointé la mise en place du Fonds européen de la défense, proposé par la Commission européenne en 2017 puis adopté par le Parlement en avril 2019.

Un pot commun entre les 27, avec deux volets, dont le premier dédié à l'investissement « en amont pour cofinancer l'industrie de la défense dans sa phase de recherche », a expliqué le commissaire. Financement de la recherche dans les chars, missiles, eurodrones, et autres outils de cyberdéfense, le commissaire affirme que ce financement en R&D de défense est « quelque chose d'important et que nous n'avions pas avant ce fonds ».

Ce fonds doté de 7,9 milliards d'euros pour la période 2021-2027 a aussi donné un coup d'accélérateur à la production d'armes selon le commissaire européen. « Nous avons augmenté de manière accélérée notre capacité à produire des munitions. En mars 2023, nous fabriquons 500.000 obus par an en Europe, et nous étions déjà meilleurs que les Américains qui n'en fabriquaient que 300.000, mais nous avons doublé cette capacité depuis, puisqu'en janvier 24 nous avions une capacité de production d'un million d'obus pas an », a noté Thierry Breton.

Des budgets militaires européens qui se sont envolés

En dehors du cadre européen, les choses bougent aussi. Les pays de l'UE ont déjà engagé quelque 240 milliards d'euros pour l'ensemble de leurs dépenses militaires depuis 2022, selon l'Agence européenne de défense.

Ce chiffre atteindrait même 314 milliards d'euros selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Cela représente une hausse de 30% par rapport à 2012. Et ce chiffre devrait encore grimper en 2023 et 2024 au vu des nombreuses annonces de chefs d'Etats européens allant dans ce sens. Cependant, sur le Vieux continent, l'ampleur des dépenses militaires varie fortement d'un pays à l'autre.

Trois pays consacrent des sommes largement supérieures à la plupart des autres Etats européens en volume, avec, au premier rang, l'Allemagne. Le gouvernement compte notamment sur un fonds spécial de 100 milliards d'euros annoncé le 24 février 2022 et qui devrait être progressivement intégré aux budgets militaires annuels jusqu'à épuisement en 2027.

La France, troisième pays qui dépense le plus dans son armée sur le continent européen, a aussi vu son budget militaire bondir. Alors que le pays connaissait une baisse continue de ses dépenses militaires depuis les années 1990, son budget consacré à la défense est passé de 39,2 milliards d'euros en 2021 à 43,9 milliards d'euros en 2023, soit 1,9% de son PIB. Surtout, le gouvernement vise 47 milliards d'euros de dépenses en 2024 et souhaite même doubler son budget militaire d'ici à 2030 par rapport à 2019. Déjà avant cette échéance, « le budget de nos armées aura augmenté de 46 % entre 2017 et 2024 », avait déclaré le ministre des Armées Sébastien Lecornu en septembre.

Du changement à la tête de l'UE Si Ursula Von der Leyen a été reconduite, ce n'est pas le cas de nombreux autres chefs de l'exécutif européen. Ainsi, pour incarner le visage de la diplomatie de l'UE sur fond de guerre en Ukraine, les chefs d'Etat et de gouvernement ont choisi la Première ministre estonienne Kaja Kallas, une adversaire déterminée du Kremlin. Cette libérale de 47 ans succédera à l'Espagnol Josep Borrell. Enfin, ils ont nommé l'ex-Premier ministre Portugais Antonio Costa comme nouveau président du Conseil européen, l'instance qui réunit les Etats membres. Un an après sa démission pour une affaire de corruption qui semble finalement peu étayée, ce socialiste réputé habile tacticien et pragmatique succédera au Belge Charles Michel le 1er décembre. A noter, ces nominations devront être confirmées par une majorité absolue d'eurodéputés à l'issue d'un vote, attendu mi-juillet. Une issue qui est incertaine : l'habituelle coalition des conservateurs, socialistes et libéraux au Parlement européen ayant été affaiblie lors des élections de juin par la forte poussée de l'extrême droite.

(Avec AFP)