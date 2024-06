L’Europe va produire autant d’obus que la Russie d’ici 2025, assure Thierry Breton

L'Europe est revenue dans la course en matière de défense. C'est du moins le point de vue exprimé par Thierry Breton à l'occasion lors du Paris Air Forum organisé par La Tribune, ce jeudi. Le commissaire européen au Marché intérieur, notamment en charge des industries de Défense, a pointé le retour en force de la production d'armes et de munitions européennes, à l'heure où le Vieux continent se sent de plus en plus menacé par la Russie. Et selon lui, la Commission européenne y a joué un rôle crucial.

« Nous n'avons pas attendu la guerre en Ukraine » pour penser au réarmement de l'Europe, a-t-il rappelé ce jeudi. Il a notamment pointé la mise en place du Fonds européen de la défense, proposé par la Commission européenne en 2017 puis adopté par le Parlement en avril 2019.

Une production d'obus qui a doublé en moins d'un an.

Un pot commun entre les 27, avec deux volets, dont le premier dédié à l'investissement « en amont pour cofinancer l'industrie de la défense dans sa phase de recherche », a expliqué le commissaire. Financement de la recherche dans les chars, missiles, eurodrones, et autres outils de cyberdéfense, le commissaire affirme que ce financement en R&D de défense est « quelque chose d'important et que nous n'avions pas avant ce fonds ».

Ce fonds doté de 7,9 milliards d'euros pour la période 2021-2027 a aussi donné un coup d'accélérateur à la production d'armes selon le commissaire européen.

« Nous avons augmenté de manière accélérée notre capacité à produire des munitions. En mars 2023, nous fabriquons 500.000 obus par an en Europe, et nous étions déjà meilleurs que les Américains qui n'en fabriquaient que 300.000, mais nous avons doublé cette capacité depuis, puisqu'en janvier 24 nous avions une capacité de production d'un million d'obus pas an », a noté Thierry Breton.

Et cette accélération de la cadence n'est pas terminée.

« Nous allons avoir une capacité de production de 1,7 million d'obus par an d'ici la fin de l'année et nous devrions atteindre une capacité de 2,5 millions en 2025, c'est-à-dire une capacité de production comparable à celle de la Russie. »

Les pays européens menacés par la Russie appellent à aller plus loin

Le financement commun de l'armement européen pourrait aller beaucoup plus loin dans le futur. En février dernier, la première ministre estonienne, Kaja Kallas, a appelé à la création d'un fonds européen de 100 milliards d'euros dédié à la défense européenne, pour préparer une éventuelle attaque russe. Une demande partagée par le commissaire européen. « Nous poussons beaucoup pour que ce fonds voie le jour », a réitéré Thierry Breton, ce jeudi. « La moitié de cet argent servirait à financer précisément la mise à niveau de l'appareil industriel de défense européen et l'autre pour financer des infrastructures communes dans ce que nous appelons les espaces contestés », a détaillé l'ex patron d'Atos.

En attendant, dans un contexte de tensions croissantes avec Moscou, Thierry Breton a rappelé le « besoin d'augmenter nos achats en matière de défense ». Une nécessité partagée par de nombreux Etats membres qui pourrait « bénéficier à notre industrie de l'armement. Mais elle doit être capable de fournir les armées européennes en temps et en heure », a prévenu le commissaire.