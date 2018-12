Brexit : le Parlement britannique ouvre les hostilités, avant un vote historique

Au premier jour d'un débat à la Chambre des Communes primordial pour l'avenir du Royaume-Uni et sa sortie de l'UE - avec ou sans accord -, au 29 mars prochain, Theresa May, demandera ce mardi aux députés de soutenir l'accord de Brexit qu'elle a conclu il y a quinze jours avec l'Union européenne. Mais la volonté de la cheffe du gouvernement britannique de maintenir des liens étroits avec l'UE après le Brexit a été critiquée aussi bien par les députés eurosceptiques (les "Brexiters") que ceux favorables au maintien de la Grande-Bretagne dans l'UE (les "Remainers").

L'issue du vote est incertaine, les conséquences encore bien davantage

Si le Parlement britannique venait à se prononcer contre cet accord, Theresa May pourrait demander un nouveau vote après renégociation avec l'UE. Mais un tel revers rapprocherait la Grande-Bretagne d'un Brexit sans accord - avec le risque d'un choc plus violent pour l'économie britannique que la crise financière de 2008 -, et accentuerait la pression sur May pour qu'elle démissionne.

D'autres scénarios sont aussi envisageables en cas de rejet par le Parlement, comme un nouveau référendum après celui de 2016 - un cas de figure dont May ne veut pas et qu'elle juge impossible -, voire l'annulation du Brexit.

Dans tous les cas de figure, le Brexit pèsera sur l'économie britannique. En cas de no-deal, un rapport du gouvernement avait évalué la perte de PIB à 9,3% en 15 ans. En revanche, l'accord scellé par la Première ministre avec l'UE limiterait la casse en coûtant 3,9% au PIB (1,2% à 3,8% d'ici à 2021, selon la Banque d'Angleterre).

--

[Si le projet d'accord est validé à cette étape, la chronologie des événements devrait pouvoir se poursuivre comme le montre le graphique de notre partenaire Statista ci-dessus, en quelques dates clés.]

--

En dépit des vents contraires, May garde le cap

Pourtant, le compromis trouvé par Theresa May avec Bruxelles, dont les ministres britanniques admettent les imperfections, a accentué les critiques des pro et anti-Brexit. Brexiters comme Remainers ont annoncé qu'ils se prononceraient contre le projet de sortie de l'UE établi par Theresa May et certains, dans les deux camps, ont menacé de voter la défiance contre la Première ministre. Plus de 90 députés conservateurs sur 315 menacent de le rejeter - alors qu'il lui faut 320 voix pour passer.

Le débat de cinq jours prévu aux Communes dès mardi devrait donner un aperçu plus clair de l'opposition à laquelle Theresa May fait face.

Jusqu'à six amendements visant à renégocier certains terme de l'accord de Brexit pourront être retenus le 11 décembre, date à laquelle s'achèvera le débat. Ces amendements ne seront pas juridiquement contraignants, mais Theresa May pourra difficilement les ignorer.

(avec Reuters)