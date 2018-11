Brexit : les dirigeants européens entérinent l'accord avec Londres

Les 27 ont "endossé l'accord de retrait et la déclaration politique sur les futures relations" entre les deux parties", a annoncé sur Twitter le président du Conseil européen Donald Tusk, environ une demi-heure seulement après l'ouverture d'un sommet extraordinaire à Bruxelles ce dimanche 25 novembre.

Ce "traité de retrait" est le fruit de 17 mois de négociations douloureuses entre Londres et Bruxelles.

La "déclaration politique" de 26 pages également approuvée dimanche, qui sera annexée aux 600 pages du traité de divorce, précise que Londres et l'UE vont tenter de nouer la relation "la plus proche possible" avec Londres après le Brexit.

En arrivant au sommet, M. Juncker a qualifié le moment de « tragédie », et non « de jubilation ni de célébration »

Dans une "lettre à la nation" adressée dimanche aux Britanniques Theresa May s'est pour sa part justifiée :

"Il s'agit d'un accord pour un avenir meilleur, qui nous permet de saisir les opportunités qui nous attendent."

Le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier s'est vu remercié par les dirigeants européens pour avoir su "maintenir l'unité parmi les 27 Etats membres tout au long des négociations" avec Londres.

Le président français Emmanuel Macron, qui estime que l'accord avec Londres est un "bon accord", évoque "un moment grave", qui montre que l'UE "a une part de fragilité", a besoin "d'une "refondation" et "est perfectible".

Droits de pêche réglés d'ici à la mi-2020

Plusieurs points se sont dénoués ces derniers jours. Un accord concernant l'Irlande du Nord et destiné à éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord a été obtenu par Theresa May au prix du départ de quatre de ses ministres. Madrid a également estimé avoir obtenu des garanties satisfaisantes sur le sort de Gibraltar, un territoire britannique situé à l'extrême sud de la péninsule ibérique, et dont l'Espagne revendique la souveraineté.

En revanche, le sujet des futurs droits de pêche dans les eaux territoriales britanniques cher à la France et à l'Espagne entre autres, n'a pas été résolu dans le traité de retrait, qui prévoit qu'il faudra conclure un accord au plus tard d'ici à la mi-2020.

La déclaration annexée aux conclusions du sommet de ce dimanche insiste néanmoins sur le caractère "prioritaire" du dossier. Les 27 y demandent qu'un accord soit "négocié bien avant la fin de la période de transition" post-Brexit prévue jusqu'à fin 2020. Elle évoque également d'autres points de vigilance dans la mise en oeuvre des accords entre Bruxelles et Londres, comme celui de la "concurrence loyale" nécessaire dans le domaine économique.

Sans la chiffrer, l'accord de retrait règle la question de la facture que devra payer Londres à l'UE.

Vote déterminant au parlement britannique en décembre

Une nouvelle étape vers un « soft Brexit » est ainsi franchie, mais si la prudence l'emportait dimanche, c'est que l'issue favorable du vote du parlement britannique prévu en décembre est loin d'être acquise.

Si c'est le cas, ne restera plus qu'à obtenir une ultime validation par le Parlement européen, qui ne devrait poser aucune difficulté. En cas de rejet en revanche, le risque de « hard Brexit » le 30 mars 2019 refait surface.