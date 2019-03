Brexit : tic-tac, tic-tac, les cinq points chauds à surveiller !

Éviter le scénario du pire à tout prix ? Alors que la situation politique s'enlise au Royaume-Uni, l'exaspération des deux côtés de la Manche se fait largement ressentir. Depuis plusieurs mois, le gouvernement français brandit la menace d'un Brexit sans accord pour inciter les entreprises françaises à se préparer aux éventuels blocages et difficultés. Lundi 25 mars, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, a une nouvelle fois convoqué les fédérations professionnelles à Bercy.

« Elles doivent absolument préparer les entreprises à un "Brexit dur" non plus pour le 29 mars mais à partir du 12 avril. C'est un des scénarios qui est sur la table. Un Brexit dur nécessite que tout le monde soit prêt et que tout le monde ait bien compris les conséquences [...]. Aujourd'hui, il faut se préparer au pire et espérer du mieux. »