Commission européenne : van der Leyen, favorite de Merkel et Macron, élue d'extrême justesse

Ursula van der Leyen félicitée par Angela Merkel, bouquet de fleurs à l'appui, ce mercredi matin à Berlin. (Crédits : Reuters)

Ça s'est joué à l'épaisseur du trait: il lui fallait 374 voix pour avoir la majorité, elle en a obtenu 9 de plus. Pas de quoi pavoiser mais sa stratégie a fonctionné : elle a obtenu le soutien de son groupe et les gages qu'elle avait donnés ont convaincu les socialistes. En revanche, écologistes et gauche radicale ont voté contre.