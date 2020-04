Coronavirus : des villes fantômes en Italie du nord

Les habitants de la Sérénissime restent chez eux, conformément aux mesures de confinement que la police veille scrupuleusement à faire respecter. La cité des Doges a des allures de ville fantôme et l'eau de ses canaux est redevenue limpide. Munis d'une autorisation spéciale, les deux reporters Markus Frings et Marco Polo débutent à Venise un périple en Italie du Nord, durement touchée par le coronavirus. Ils prennent ensuite la direction de Bergame, foyer européen de la pandémie de Covid-19. La ville lombarde déplore le bilan humain le plus lourd de la péninsule italienne.

En cours de route, les deux journalistes rencontrent des médecins, des buralistes et des restaurateurs qui tentent de tirer le meilleur de cette situation difficile. Père de trois enfants en bas âge, Marco Polo montre aussi comment sa famille, installée dans le Haut-Adige, réorganise son quotidien.

Reportage (Allemagne, 2020, 32mn)

(Source ARTE)