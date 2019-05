Élections européennes, mode d'emploi

Nombre de députés au Parlement européen, instauration de nouvelles listes nationales... Voici les principales clés des élections européennes de dimanche en France.

Quand vote-t-on ?

Le scrutin aura lieu dès samedi dans une partie de l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et Polynésie française), puis le dimanche à partir de 8 heures dans le reste du pays. Dans les différents Etats de l'Union européenne, le vote s'étalera du jeudi 23 au dimanche 26, et les quelque 47 millions d'électeurs Français inscrits seront parmi les derniers à s'exprimer.

Qui vote ?

Les Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales. Mais le vote est également ouvert aux citoyens de l'UE résidant en France depuis au moins six mois et inscrits sur des listes complémentaires.

Combien de députés à élire ?

La France va élire 79 eurodéputés, sur un total de 751 sièges pour l'ensemble des 28 pays de l'UE. Dans le cadre du Brexit, cinq d'entre eux devront toutefois attendre la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union pour prendre leurs fonctions.

Quelle nouveauté en 2019 ?

Principale évolution côté français, les électeurs choisiront leurs candidats sur des listes nationales. Depuis 2004, c'est un mode de scrutin avec huit circonscriptions régionales qui prévalait. Le système dit de "circonscription unique" a été adopté par 23 des 27 pays de l'Union.

Quel est le mode de scrutin ?

Les eurodéputés sont élus pour cinq ans selon les règles du scrutin à un tour à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Seules les listes qui auront franchi la barre des 5% des suffrages exprimés auront accès à la répartition des sièges.

Parité, non cumul : quelles obligations ?

Depuis 2004, les listes de candidats alternent impérativement femmes et hommes, en application de la loi sur l'égal accès aux mandats électifs. La loi française interdit par ailleurs pour la première fois le cumul d'un mandat d'eurodéputé avec un mandat parlementaire national ou à la tête d'un exécutif local (maires, président de conseil départemental ou régional).

(avec AFP et Reuters)