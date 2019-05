L'écologie, tout le monde en parle : bonne nouvelle pour l'environnement ?

La multiplication, à l'été 2018, d'événements climatiques extrêmes a suscité marches pour le climat, grèves scolaires et autres recours juridiques contre les gouvernements dans plusieurs États membres de l'Union européenne, dont la France. Aussi, sur fond de rapports alarmants du Giec puis de l'IPBES (Giec de la biodiversité) et de sondages plaçant l'environnement en tête des préoccupations des Français (comme de 73% des Européens), les principaux candidats ont décidé de verdir leur programme. Souvent après avoir rallié des personnalités issues de partis écologistes.

L'objectif de « faire de l'Europe une puissance verte », qui figure en tête du programme de la liste Renaissance de la majorité présidentielle, n'est pas sans lien avec la présence de Pascal Canfin, ancien député européen vert et directeur général du WWF France, en numéro deux.

Une profusion de "vert" dans les programmes

La plupart des listes s'accordent sur l'objectif de neutralité carbone en 2050 et de moyens supplémentaires via des budgets consacrés au climat et à la biodiversité : un pacte finance-climat-biodiversité poussé par la liste Envie d'Europe de Raphaël Glucksmann, une banque pour le climat pour...