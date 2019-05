Élections européennes : le Rassemblement national en tête des intentions de vote

Le Rassemblement national (RN) pourrait une nouvelle fois faire une percée au Parlement européen. Selon le dernier baromètre BVA réalisé pour La Tribune, Europe 1, la presse régionale et Orange, la liste conduite par Jordan Bardella gagne deux points pour atteindre 23% d'intentions de vote. De son son côté, la liste Renaissance (LREM-MoDem) emmenée par Nathalie Loiseau obtient 22% de réponses favorables. Lors du baromètre réalisé au début du mois de mai, l'équipe de la majorité présidentielle aux européennes avait obtenu le même score. À l'approche du scrutin, la dynamique est clairement favorable au parti nationaliste. En février, le Rassemblement national récoltait 19% des intentions contre 25% pour la liste de la République en marche et du MoDem.

La droite stable

Après un début de campagne jugé prometteur par de nombreux observateurs, la liste les Républicains conduite par François- Xavier Bellamy demeure à 13% au même niveau que lors du précédent baromètre. Le parti de Laurent Wauquiez pourrait perdre des sièges dans l'hémicycle européen. En 2014, la liste de l'UMP avait obtenu 20,8% des suffrages et 20 sièges contre 24 pour la liste du Front national (FN).

Toujours sur l'aile droite, la liste "Le courage de défendre les Français" conduite par Nicolas Dupont-Aignan et soutenue par Debout La France (DLF) perd du terrain (-1 point) pour s'établir à 3,5%. La liste europhobe "Ensemble pour le Frexit" menée par François Asselineau et soutenue par l'Union populaire républicaine (UPR) reste en bas du tableau avec 1,5% des intentions. Enfin, la liste de l'ex-cadre du Front national Florian Philippot stagne à 2% (Les Patriotes).

Une gauche émiettée

Sur l'échiquier politique, la gauche paraît plus que jamais émiettée. La liste de la France insoumise (LFI) dirigée par Manon Aubry est en légère perte de vitesse (-0,5 point) avec 8,5% des intentions de vote. Arrivent ensuite la liste "Envie d'Europe écologique et sociale" conduite par Raphaël Glucksmann et soutenue par Place Publique, le Parti Socialiste (PS) et Nouvelle Donne avec un score de 5% (-0,5%). Enfin, l'équipe conduite par Ian Brossat et soutenue par le Parti communiste (PC) obtiendrait 3% des intentions. Elle serait suivie par la liste de Génération.s portée par l'ancien ministre et membre du Parti socialiste Benoît Hamon qui récolterait seulement 2,5% des bulletins de vote.

Les écologistes progressent légèrement (+0,5 point) avec 8,5% des intentions. La liste "Europe Ecologie" emmenée par Yannick Jadot et soutenue par Europe Ecologie les Verts est encore très loin du score historique obtenu par l'équipe de Daniel Cohn-Bendit en 2009 qui avait à l'époque remporté 16% des suffrages. Elle pourrait cependant crée la surprise. En effet, la liste des Verts était créditée de 11% des intentions de vote avant le scrutin il y a 10 ans.

Un désintérêt inquiétant

Les résultats du baromètre indiquent que la participation pourrait être catastrophique. "Après un léger rebond au début du mois de mai, dans la foulée des annonces d'Emmanuel Macron clôturant le grand débat national, l'intérêt pour le scrutin de dimanche décroît légèrement" explique l'institut spécialisé dans les enquêtes d'opinion. Ainsi, seulement 57% des Français se montrent intéressés par les élections européennes qui auront lieu ce dimanche en France, soit une baisse de 2 points par rapport à la dernière mesure réalisée début mai.

Au niveau de la participation, entre 46% et 52% des Français (France métropolitaine) déclarent avoir l'intention de se rendre aux urnes dimanche prochain. C'est un niveau légèrement supérieur à celui de 2014 au même moment (44%). Pour le président Macron, cette élection pourrait se traduire en vote sanction après plusieurs mois de crise sociale sans précédent. Pour BVA, "si cette participation légèrement plus forte qu'en 2014 se confirmait, elle serait sans doute à corréler au fait qu'il s'agit du premier scrutin depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'occasion pour certains électeurs d'exprimer 'leur bilan' après deux ans de mandat présidentiel".

Méthode : étude réalisée auprès d'un échantillon interrogé par Internet du 20 au 21 mai 2019. Echantillon de 1.347 inscrits sur les listes électorales, identifiés au sein d'un échantillon de 1.500 Français, représentatif de la population nationale âgée de 18 ans et plus. Les intentions de vote qui figurent dans ce rapport reposent sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales, certaines d'aller voter et ayant exprimé une intention de vote, soit 678 individus.