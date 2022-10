L'euro glisse à nouveau à moins d'un dollar

La monnaie unique européenne perdait 0,11% par rapport au billet vert, ce vert midi, à 0,9953 dollar. « Après avoir souffert (la veille), l'euro relève la tête face à la majorité de ses pairs sauf le dollar », commente Guillaume Dejean, analyste de Western Union. La hausse des taux d'intérêt annoncée jeudi par la Banque centrale européenne (BCE) devrait être favorable à la devise mais la dégradation de l'activité économique en zone euro entraîne des critiques contre la BCE et sa politique monétaire. De plus, les investisseurs s'attendent désormais à un ralentissement du rythme des futures hausses.

L'économie américaine plus résiliente

Le billet vert profitait par ailleurs encore des bons chiffres du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis publiés jeudi, annonçant une hausse de de 2,6% en rythme annualisé au troisième trimestre. « La performance réalisée par l'économie américaine s'est révélée un peu meilleure » qu'anticipé par les analystes », ajoute Guillaume Dejean, permettant de dissiper temporairement la menace d'une récession outre-Atlantique l'année prochaine. « L'économie américaine apparaît un peu plus résiliente que ses voisins européens ». De quoi offrir l'occasion aux banquiers centraux de la Réserve fédérale américaine (Fed) de poursuivre leur politique de resserrement monétaire agressive avec une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 75 points de base, alors que les investisseurs prévoyaient jusque-là à une posture plus prudente. L'inflation reste en effet particulièrement préoccupante, elle s'élevait encore à 8,2% sur un an en septembre. Les prix des produits alimentaires, restaurants et magasins confondus, ont grimpé de 11,2% depuis septembre 2021. Les prix des voitures d'occasion ont ainsi augmenté de 37,3% en 2021, et continuent à grimper (+7,2% entre septembre 2021 et septembre 2022). Les prix de l'essence, eux, sont supérieurs de 18,8% à ce qu'ils étaient il y a un an.

Le yen dévisse aussi

Côté yen, la Banque du Japon (BoJ) a sans surprise maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante, à contre-courant des autres grandes banques centrales mondiales. Le yen dévissait de 0,97% face au billet vert, à 147,73 yens pour un dollar. « Si la BoJ a de la chance, le dollar s'affaiblira par rapport aux niveaux actuels, et la dépréciation du yen restera raisonnable », estime Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. Dans le cas contraire, le yen pourrait à nouveau dépasser les 150 yens pour un dollar.

