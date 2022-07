L'euro tombe à son plus bas niveau depuis 2002 face au dollar

C'est la dégringolade. Ce mardi, l'euro chutait à son plus bas niveau depuis près de vingt ans face au billet vert. Après être descendu à à 1,0298 dollar pour un euro, il gagnait 1,12% à 1,0305 dollar pour un euro vers 11h30.

Ce n'est pas la première fois ces derniers temps que la devise européenne chute ainsi. Mi-mai, elle avait atteint son plus bas depuis cinq ans à 1 euro pour 1.035 dollars, se rapprochant de la parité avec le billet vert. Sa baisse depuis le début de l'année dépasse désormais 11%.

Hausse des prix de l'énergie

Un phénomène qui s'explique, d'une part, par l'impact plus important de la guerre en Ukraine en Europe. L'Union européenne fait face à une flambée des prix de l'électricité, gaz et carburant et tente dans le même temps de réduire sa dépendance aux ressources énergétiques russes. Le cours du gaz naturel a d'ailleurs connu un nouveau bon de 17% en Europe continentale et en Grande-Bretagne.

Le Vieux Continent souffre également du hausse du prix des matières premières comme les céréales, l'Ukraine et la Russie étant deux importants exportateurs. Face à ces difficultés et incertitudes, le dollar joue donc plus que jamais son rôle de valeur refuge.

Crainte d'une récession en zone euro

D'autre part, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus agressive que la politique européenne favorise également sa devise. Mi-juin, l'institution monétaire a relevé ses taux directeurs de trois quarts de points de pourcentage, soit la plus forte hausse depuis 1994, pour tenter de contrôler une inflation plus forte qu'escomptée. De son côté, la Banque centrale européenne a, elle aussi, opté pour un resserrement monétaire mais plus léger. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a annoncé un relèvement de 25 points de base des taux d'intérêt en juillet, avant une nouvelle hausse en septembre.

« Les craintes croissantes d'une récession font baisser l'euro, tandis que le dollar s'envole en raison des paris selon lesquels la Fed va continuer à relever ses taux de manière agressive pour maîtriser l'inflation », commente ainsi Fiona Cincotta, analyste de City Index. La croissance de l'activité économique en zone euro a, en effet, fortement ralenti en juin dans le secteur privé, au plus bas depuis 16 mois, selon l'indice PMI composite final publié mardi par S&P Global. « La récession semble inévitable » en zone euro, estime Neil Wilson, analyste pour Markets.com. Elle intervient lorsqu'on observe deux trimestres consécutifs de recul du produit intérieur brut (PIB).

(Avec AFP)