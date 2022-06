Pris dans la frayeur des marchés, le bitcoin poursuit sa chute infernale, sous les 25.000 dollars

Le bitcoin poursuit sa chute, qui apparaît de plus en plus irréversible. A la veille des annonces d'un probable nouveau durcissement des taux de la Réserve Fédérale américaine (Fed), la cryptomonnaie star s'enfonce sous les 25.000 dollars ce lundi (24.471 dollars), en baisse de plus de 11% depuis 24 heures. Bitcoin retrouve ainsi un niveau qu'il n'avait plus connu depuis décembre 2020, période pendant laquelle la finance traditionnelle était justement attirée par les rendements de l'actif, en pleine crise Covid.

Mais déjà, en mai, l'actif échangé sur la blockchain a perdu plus de 20% et par rapport à 2021, où il profitait à plein des politiques de relance, bitcoin a fondu de près de 40%. L'hypothèse d'une crise systémique, avec des contagions à répétition avec l'ensemble des marchés financiers se renforce un peu plus.

En cause, le vent de panique sur les places boursières qui s'attendent à une politique monétaire beaucoup moins conciliante. En effet, la banque centrale américaine, dont l'ancienne patronne Janet Yellen aujourd'hui secrétaire d'Etat au Trésor a reconnu qu'elle "avait tort" il y a un an de minimiser l'inflation, est contrainte d'éteindre l'incendie.

Aux Etats-Unis, la hausse des prix à la consommation s'est de nouveau accélérée en mai et se trouve désormais au plus haut depuis décembre 1981.

La volatilité pénalise les dons

Cette fermeture sévère des vannes du financement sème la panique sur les actifs risqués et sur les valeurs tech. Une catégorie dans laquelle se trouve désormais pleinement le bitcoin - qui promettait pourtant sa décorrélation des marchés - mais dans lequel nombre de fonds institutionnels ont investi depuis 2020.

Parmi les conséquences de cet effondrement généralisé des cryptomonnaies, des dons pour l'Ukraine, opérés via ces canaux, qui se réduisent. Le 19 mars, le fonds "Aid for Ukraine" du gouvernement ukrainien a déclaré avoir collecté plus de 60 millions de dollars en crypto-monnaies. Mais deux mois plus tard, le 19 mai, le total valait 51,5 millions de dollars, indiquait au Forum économique de Davos Alex Bornyakov, vice-ministre ukrainien de la Transformation numérique.

Aussi, la plateforme de prêt de cryptomonnaies Celsius Network a annoncé le gel des retraits en raison de "conditions de marché extrêmes".

La volatilité de ces actifs est d'autant plus scrutée qu'un foyer européen sur dix a déjà acheté une cryptomonnaie, selon une étude de la Banque centrale européenne (BCE) publiée fin mai.

Dans le même temps, les Bourses européennes accentuaient leurs pertes lundi, cédant plus de 2%, face aux craintes du sévère resserrement monétaire. La Bourse de Paris chutait de 2,38%, Francfort de 2,05%, Milan de 2,14% et l'indice européen de référence Eurostoxx 50 2,40%. Londres perdait également 1,55%.