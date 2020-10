L'Europe est en retard sur le recyclage du plastique, note la Cour des comptes europénne

Alors que les emballages plastiques, comme les pots de yaourts ou les bouteilles d'eau, comptent pour plus de 60% des déchets plastiques dans l'UE, « c'est le type d'emballages dont le taux de recyclage est le plus faible, à peine plus de 40% », note la Cour des comptes européenne dans un rapport publié mardi 6 octobre.

Or, la Commission européenne avait relevé en 2018 ses objectifs de recyclage, ambitionnant d'atteindre un taux de 50% d'ici 2025, puis 55% en 2030. « Pour atteindre ces objectifs, l'UE doit absolument inverser la situation actuelle, où nous incinérons davantage que nous recyclons. C'est un défi colossal », observe Samo Jereb, membre de la Cour des comptes. « En ravivant l'usage d'articles à usage unique en raison de préoccupations sanitaires, la pandémie du Covid montre que les plastiques demeurent un pilier économique et une menace environnementale croissante », insiste-t-il.

Selon de nouvelles méthodes de calcul basées sur des critères plus rigoureux, le taux actuel de recyclage européen pourrait être de « 30% à peine », souligne la Cour. Une révision prévue des règles régissant la production d'emballages pourrait améliorer leur recyclabilité, tout comme l'harmonisation de mécanismes incitatifs pour les fabricants.

L'Europe recycle trop en dehors de ses frontières

Les États européens restent « extrêmement dépendants des pays non-européens pour recycler leurs déchets », estime la Cour. L'envoi de cargaisons hors d'Europe, notamment vers l'Asie, représente presque "un tiers" du taux de recyclage d'emballages plastiques dans l'UE.

Le marché mondial du recyclage a été plongé dans le chaos après la décision de la Chine de fermer sa porte à la majorité des types de déchets plastiques en 2018. Un afflux de déchets, souvent illégal, a alors été redirigé vers l'Asie du sud-est, où les capacités de recyclage sont pourtant largement insuffisantes.

Dans ce contexte, les pays de l'UE se sont entendus pour que, à partir de janvier 2021, les déchets plastiques jugés difficilement recyclables puissent être préalablement refusés par les pays destinataires alors que les capacités de traitement du continent font défaut, et donc encouragent l'exportation "illégale" de déchets, avertit la Cour des comptes.

29% des plastiques recyclés en France

D'après les derniers chiffres publiés en juin 2020 par Citeo, entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques, 1,1 million de tonnes d'emballages en plastique sont mises sur le marché français chaque année. Dont 29% seulement est recyclé. À noter que seulement la moitié est recyclable actuellement. Le reste se partage à parts égales entre des plastiques dont les solutions de recyclage sont en cours de développement et des plastiques non-recyclables.

Dans sa loi anti-gaspillage adoptée en janvier 2020, le gouvernement s'est en tout cas fixé d'atteindre le zéro plastique jetable d'ici 2040. Différentes mesures seront mises en place progressivement au fil des ans, comme l'interdiction des pailles, couverts et autres touillettes dès le 1er janvier prochain. Les gobelets, assiettes et coton-tige sont déjà interdits depuis le 1er janvier dernier.

